Hromadné předávkování homeopatiky: JXD vyzkoušel 500násobnou dávku!

Už od roku 2010 po celém světě pořádají občas vědci happeningy, na kterých ukazují reálnou účinnost homeopatik. Někde se sejdou a každý spolkne celé balení, a následně může veřejnost pozorovat, jak to s ním vůbec nic neudělá. U nás zavedl tradici hromadného předávkování spolek Sysifos.

„Obecně je náš problém s homeopatií v tom, že z pohledu státu jde o lék, který má zásadní výjimku - nemusí prokazovat svou účinnost. Tedy, když budete tvrdit, že jste připravil nové homeopatikum, můžete to dodávat na trh. Nikdo vám nedokáže, že jde jenom o cukr, protože nikdo nerozezná, zda cukrová kulička je homeopatikum nebo není. Homeopatika by neměla být označována jako léčiva. Je to lež. Nikdy nebyla prokázána jejich účinnost vyšší než je ryzí placebo. Tečka,“ říká tajemník spolku Sisyfos Leoš Kyša. Performance se koná v neděli 23. října, 16:00–17:00, Palackého náměstí v Praze. Vlastní homeopatika s sebou.

Chtěl jsem samozřejmě akci podpořit, ale ve vší upřímnosti - na tak opotřebovaného feťáka, jako jsem já, je jedna krabička homeopatik prostě málo. Tak jsem si jich koupil pět, a před redakční poradou je sežral. Detaily najdete nahoře ve videu.