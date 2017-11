Britští vědci zjistili, že psi vědomě manipulují lidmi ve vlastní prospěch

Její vědecký tým v nové studii došel k závěru, že psi pochopili, že lidé se zaměřují na vizuální vjemy a na změny výrazu silně reagují. Například zdvihání čela a výsledné „psí oči“, které na majitele tak dobře fungují, proto používají domácí mazlíčci jen tehdy, když je někdo sleduje. Naopak pokud se nikdo nedívá, tak se jejich výraz nijak nemění. A to ani v případě podání potravy. To podle Dr. Juliane Kaminské potvrzuje, že změna výrazu není nijak navázána na emocionální stav zvířete, nýbrž opravdu jen na pozornost člověka a případnou výhodu, jež by z ní mohla plynout.

„Závěry potvrzují domněnky o tom, že psi jsou citliví vůči lidské pozornosti a jejich výrazy jsou potenciálně aktivními pokusy o komunikaci,“ uvedla Kaminská pro eurekalert.org. Studie byla založena na 24 psech různých ras a odlišného stáří. Pokusy probíhaly tak, že byl konkrétní pes na vodítku postaven metr od člověka a daný figurant mu následně věnoval různou intenzitu pozornosti. Reakce samotných objektů zkoumání byla pak zaznamenávána pomocí speciálního systému DogFACS schopného rozpoznat sebemenší pohyb svalstva daného zvířete.

Ačkoliv se podobné zjištění může zdát převratné, je otázkou, nakolik je dané skutečně domestikací psů a nakolik záleží na inteligenci daného tvora. Před časem se totiž v jiné studii podařilo dokázat, že i některé opice dokáží změnit výraz, pokud si jsou vědomy toho, že je někdo pozoruje. Psi tak v tomto ohledu nejsou až tak výjimeční.