Buran prezidentem? Proč se lidé často pohoršují nad zvolenými politiky

Kultivovanost a vzdělání nejsou to hlavní, na co masy slyší. V souvislosti s volbami některých politických vůdců se mnozí pohoršují, jaké typy si voliči vybrali. Ale nic se neděje bez příčiny.

právě pročítám článek o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, v němž se autor článku zaměřil na jeho chování. Myslíte si, že pan Trump trpí narcistickou poruchou osobnosti? Projevuje se infantilně a velikášsky. Všímám si, že má omezenou slovní zásobu a že některé jevy nahlíží nebývale zjednodušeně. Místy se chová jako malé dítě. O Zemanovi a Babišovi si také myslím, že mají problém s narcismem, ale Trump je ještě převyšuje, domnívám se. Jeho volba něco svědčí o americké mentalitě. V Česku bychom se takovému člověku vysmáli. U nás by zvolen nebyl (ač máme svého Zemana, Babiše aj.).

Nálepkovat psychiatrickými názvy lidi, kteří se nám nelíbí, je celkem triviální zábava, jež však k pochopení problému pranic nepřispívá, spíše od něj odvádí. O.K., část vrcholných politiků má narcistické osobnostní rysy. No a co? Asi to tak trochu patří k věci. Kdo je nemá, není přitahován vnějšími znaky politické moci. Co s tím naděláme? Trefnější by asi bylo se ptát, proč si takové lidi volíme a proč si je volí Američané.

Konkrétně u Donalda Trumpa se na tuto otázku nabízí několik odpovědí, z nichž některé nedávno shrnul Brendan O’Neill v časopise The Spectator (20. 1. 2017) pod názvem Trump! How did this happen? (Trump! Jak se to stalo?). Nevejdou se sem všechny, tak alespoň několik:

- stalo se to, protože jste zakázali nadměrné sodovky a kouření v parku

- protože lidi, co nesouhlasí s homosexuálními sňatky, označujete jako homofoby a ty, co mají pochyby ohledně imigrace, jako rasisty

- protože ti, co mají zbraň a nejedí zrní, jsou pro vás fašisti

- protože se snažíte lidem opravovat jejich postoje, místo abyste jim hledali práci.

- protože jste označení „běloch“ proměnili z popisu v nadávku

- každý, kdo nesdílí váš ekopietismus, je podle vás nebezpečný

- protože s Obamovými kritiky zacházíte jako s extremisty

- protože se zabýváte jednopohlavními záchody, místo abyste se věnovali exekucím domů

- protože fízlujete jazyk lidí, kritizujete jejich rodičovské dovednosti a znehodnocujete to, v co věří

- protože jste brečeli, když se někdo vysmíval koránu, a smáli se, když se vysmíval bibli

- protože říkáte, že kritizovat islám je islamofobie

- protože stále říkáte lidem: „Nesmíš si myslet tohle, nesmíš říkat tamto, nesmíš dělat ono.“

- protože jste změnili politiku z něčeho, co se dělá lidmi a pro lidi, v něco, co děláte lidem pro jejich vlastní dobro

- protože s lidmi zacházíte jako s póvlem (v originále přesněji „like trash“). A lidé nemají rádi, když se s nimi zachází jako s póvlem.

Za Trumpa můžete vy! („Trump happened because of you“.)

V této odpovědi je skrytě řešena i otázka role inteligentů v politice (často paradoxně záporná) a také toho, zda takové vlastnosti, jako je bohatost jazyka, kultivovanost projevu a vzdělání, jsou za všech okolností k ovládání mas relevantní. Obávám se, že jsou relevantní asi jako známka z matematiky ve vztahu k obchodní úspěšnosti miliardářů. Nějaká souvislost tam možná bude, ale být vámi, neztrácel bych čas jejím hledáním.