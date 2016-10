Proč jsme ještě nenarazili na mimozemšťany? Slavný fyzik přišel s drsným vysvětlením

Tuto otázku proslavil v padesátých letech Enrico Fermi a od té doby je známa jako Fermiho paradox. „Kde všichni jsou?“ ptal se tehdy italský fyzik. Profesor Brian Cox má vlastní hypotézu a není to nic, co by nás mělo potěšit.

„Možná je prostě nemožné, aby existoval svět, jenž má tu sílu se zničit a který potřebuje globální kooperaci, aby se tomu zabránilo. Možná je to tím, že vývoj vědy prostě předběhne vývoj politiky, a to vede ke katastrofě. A my se možná právě této situaci blížíme,“ uzavřel Cox svou temnou předpověď v rozhovoru pro nedělní noviny Sunday Times.

Je možné, aby současná, nestabilní politická situace přispěla k podobné katastrofě? A mohlo by varování skutečných elit ovlivnit rozhodování voličů?