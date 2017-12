Okamura je prolhaný srab a kvůli jeho lžím mi vyhrožují smrtí, tvrdí europoslanec Zdechovský

Politické plácnutí do vody, které přerostlo ve štvavou kampaň na sociálních sítích. To bylo podle evropského poslance Tomáše Zdechovského lživé prohlášení Tomia Okamury, že Zdechovský v Evropském parlamentu hlasoval pro zavedení takzvaných uprchlických kvót. „Kvůli tomu se proti mně a mé rodině na facebooku obrátily tisíce lidí, vyhrožovali mi smrtí,“ říká v rozhovoru pro Info.cz Zdechovský.

Jste jeden z europoslanců, který podával na Tomia Okamuru trestní oznámení za pomluvu – podle vás mylně tvrdil, že jste hlasoval pro přijetí uprchlických kvót. Jaký je nyní stav toho oznámení?

Policie to trestní oznámení v současné době stále standardně prověřuje, o žádných podrobnostech nemám informace. Řeší to naši právníci. Okamura ale touto sviňárnou u mě upadl mezi ty největší ubožáky na planetě. Kvůli tomuto politikovi a jeho lžím lidé hromadně vyhrožovali smrtí mě i mé rodině. Kvůli jeho politickému plácnutí do vody jsem měl nálepku vlastizrádce.

To to strhlo takovou vlnu nenávisti?

Ano, na facebooku se potom, co Okamura vystoupil se svojí lží, proti mně obrátily tisíce lidí. A to přesto že jsem nikdy pro uprchlické kvóty nehlasoval. Okamura si prostě celou tu věc vymyslel, vycucal z prstu, což je něco, co si nesmí žádný politik dovolit. Tím hůř, že tento člověk je nyní místopředseda Poslanecké sněmovny. Z toho je mi opravdu špatně. Jak můžeme mít v jedné z nejvyšších ústavních funkcí člověka, který je totální lhář a prolhanej srab?

Ten konflikt byl původně ohledně uprchlických kvót pro jednotlivé státy, takzvaného systému Dublin IV. Vy se nyní proti tomuto návrhu Evropského parlamentu vyhraňujete.

Ano, já a desítky dalších poslanců chceme docílit změny pozice Evropského parlamentu, která nám nyní přijde zbytečně vyhrocená a levicová. Systém Dublin IV by měl Evropské unii přinést dlouhodobou stabilitu a reformu v oblasti migrační krize. Tedy zajistit, že v případě, že by migrace přesáhla dlouhodobě únosnou hranici, tak by ostatní evropské státy v rámci solidarity přišly na pomoc státům, které se v té krizi ocitli. Podle nás by však tato pomoc mohla být v podstatě jakákoliv – materiální, humanitární či lidských zdrojů. Systém nemůže být nastaven tak, že se z centra všem něco nařídí, a pokud se to státům nebude líbit, tak dostanou pokutu. To je přesně způsob, který následně může lidi proti Evropské unii štvát.