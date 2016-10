Zdeněk Pohlreich: Kvůli EET mají restauratéři nálepku hospodských šizuňků

Je za vámi vidět neskutečné množství práce. Přišel někdy moment, ze jste si opravdu sáhl na dno, ze jste měl pocit, ze už to nezvládnete, a přesto to dobře dopadlo?

Samozřejmě, že ano. To se stává každému, není na tom nic zvláštního. Důležité je myslet pozitivně a pokusit se neopakovat chyby.

Změnilo se něco v pohostinství za ty roky co děláte veřejnou osvětu? Cítíte na tom svoji zásluhu?

Já nedělám osvětu, ta mě nezajímá. Vyrábím zábavné (doufám) pořady. Pohostinství se změnilo obrovsky , ale já si na tom žádnou zásluhu nepřipisuji.

Kde v sobě berete tu jistotu ze jste natolik dobrý šéfkuchař a podnikatel ze si můžete dovolit kritizovat ostatní kuchaře a popřípadě majitele restauraci, když je Vás komerční „úspěch“ založen na showmanství v médiích?

Mám víc než 41 let praxe v oboru, a leccos jsem prožil. Mně se to nezdá málo. Navíc si neuvědomuji, že bych byl oficiálním kritikem. Prostě prezentuju svoje názory.Ty uvozovky u slova úspěch bych si vyprosil.

Jste příznivcem elektronické evidence tržeb? Jaký na to máte názor?

Vyjadřoval jsem se k tomu několikrát a nemá cenu to řešit pořád dokola. Vadí mi nálepka, že je to jediný obor, který je plný zlodějů a podvodníků , zatímco hrdinové chodí do fabrik a továren a dolů. Nemyslím, že je to takhle jednoduché.

Kam investujete kromě gastronomie?

Kdybych měl dost peněz, tak bych určitě investoval do zdravotnictví. Marodit budou lidi vždycky. Ideálně bych dal peníze třeba do zubařství.