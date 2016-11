Velvyslankyně Ivana Trumpová aneb Je sex s americkým prezidentem kvalifikací pro diplomacii?

New York Post zveřejnil informaci, která by neměla nechat žádného Čecha chladným: Paní Ivanka Trumpová, rozená Zelníčková, aspiruje na post americké velvyslankyně v Praze. Oznámila listu, že požádá svého exmanžela, aby ji do funkce jmenoval. Česky ještě umí a v Česku ji všichni znají, tak co!

To, že ji v Česku všichni znají a že umí česky, není pro kvalifikaci velvyslankyně asi to nejdůležitější. Dolly Buster také všichni v Česku znají, také umí česky, a nikdy se jí o kariéře diplomatky ani nezdálo! V čem je tedy paní Ivana tak zvláštní, tak kvalifikovaná, že by tu funkci zvládla?

Vysvětlení se nabízejí hned dvě. První možností je, že považuje za dostatečnou kvalifikaci velvyslankyně tu skutečnost, že s ní měl kdysi Trump sex. Když se ale podíváme podrobněji do jeho životopisu, když zohledníme jeho jistě pravdivé výroky o tom, jak mu kvůli penězům lezou ženský samy do postele, bude tak jako paní Ivana kvalifikováno mnohem více žen, než je států, kde lze dělat diplomata.

Druhou možností je, že kvalifikaci na diplomatickou funkci mají ty (a ti), kteří byli či jsou s nově zvoleným americkým prezidentem v úředně oznámeném a uzavřeném, nesporně existujícím příbuzenském svazku. To by tak akorát vycházelo — vzhledem k počtu Trumpových manželek, dětí, vnuků, sestřenic, bratranců a dalších blízkých příbuzných by se jimi tak akorát daly osadit americké ambasády po celé planetě. A rodina by byla konečně, jak si Trump vždy přál, bezpečně zajištěna. Celá a za státní.

A tak se můžeme těšit, že pokud se tento trend ujme, budou se všichni američtí diplomati po celé planetě brzy jmenovat Trump.