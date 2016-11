Všechno řídí Václav Klaus, zajistil i Trumpovu výhru!

Sotva agentury oznámily vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa, začala se poodhalovat rouška tajemství nad jeho volbou. Mnohé z nás jistě napadlo: Jak je možné, že vyhrál takový buran, proti kterému je Miloš Zeman lvem salónů? Čím to, že zvítězil vidlák - projevem, podobou i hlasem? Odpověď je jednoduchá: Donald měl v zádech mimořádně silnou podporu. Václava Klause.

Ten totiž na jeho zvolení reagoval větou, kterou by měli tesat do mramoru Bílého domu. Klausova věta zněla: „Troufáme si říci, že v amerických prezidentských volbách zvítězil i Institut Václava Klause a jsme na to pyšní.“

Václav Klaus podléhal svému hypertrofovanému narcismu již v době, kdy zastával premiérskou a později prezidentskou funkci. Jeho úlety ale byly tlumeny skutečností, že si v těch funkcích skutečně připadal důležitý, měl spoustu ústavních úkolů, a tak subjektivně prožíval, že jej společnost doceňuje, že se mu dostává takové úcty a významu, jaký mu vzhledem k jeho kvalitám po právu náleží.

To však po opuštění prezidentské funkce skončilo, Klaus začal propadat do bezvýznamnosti, a jeho narcismus na to zjevně reagoval ztrátou kontroly. Pan Klaus se nově cítí být zodpovědný za výsledek amerických voleb - a to i v kontextu skutečnosti, že Donald Trump pravděpodobně vůbec netuší o Klausově existenci. Takže kromě překvapivého výsledku amerických voleb se nám v souvislosti s nimi objevila i teze, že se zbláznil Václav Klaus.

Jeho narcismus se zcela odtrhl od reality a on sebe sám vidí jako omnipotentní božstvo, které ze svého Institutu řídí planetární děje. A to je teprve začátek. Vzhledem k tomu, že Klausův propad do bezvýznamnosti pokračuje, můžeme čekat další překvapivé odhalení. Jako první nás podle mého názoru čeká Klausovo doznání, že zastavil globální oteplování.