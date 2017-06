Herečka Alena Doláková: Bydlet s přítelem a hrát roli v americkém seriálu? Bejvávalo | Reflex.cz

Pamatujete, jak jste poprvé slyšeli o krutosti Hollywoodu? Třeba o dětské herečce Shirley Templeové, které dávali v devíti letech extázi, aby jí víc zářily oči? O vypočítavosti, lhaní a zradách jako normě? Všechny tyhle mýty o Hollywoodu nejsou pravdivé, drazí čtenáři. Je to mnohem, mnohem horší.

Nelhala jsem vám, to ne. Jen jsem si sama nedokázala přiznat pravdu. Byla příliš krutá, bolestná a neříkala o velkém filmovém světě a lidech v něm nic hezkého. Během roku a půl v USA jsem byla svědkem tolika obludností, že jsem se jednoho dne probudila a zeptala se sama sebe: Jak dlouho sebou ještě necháš tu bolest procházet? Jak dlouho ještě budeš létat do Los Angeles, které ti statisticky přineslo tolik srdcervoucích a dech beroucích zážitků? Jak dlouho se ještě vydržíš v přímém přenosu dívat na to, jak svět ovládají bohatí, mocní a bezpáteřní? Jako dlouho tě ještě bude bavit sledovat hry ega? Co hry ega — hry o život, zdraví a důstojnost?

Ale především: stejně už po roce a půl víš, že setkání s rodinou pro tebe má mnohem větší hodnotu než natáčení v Americe. Tak proč se tam ještě zuby nehty držíš?

„Bydlet s přítelem a hrát roli v americkém seriálu,“ zapsala jsem si v roce 2015 do deníku jako svá dvě zbožná přání. Někdy si myslíme, že nás něco učiní šťastnými, ale život má pro nás jiné plány. Ten expřítel je mnohem lepší kamarád a místo amerického seriálu přišel britský a český film. Děkuji, živote.

Těším se na práci v mé rodné zemi a těším se na tu českou pohodu, co jsem vždycky tak kritizovala. Zajedu si k rybníkům v jižních Čechách a na Šumavu, dám si limonádu na Náplavce nebo na pivní zahrádce v Brně, v létě hraju s Divadelním spolkem Kašpar v Broumově. Láska je příliš podstatná, než abych ji hledala, kde není. A setkání s mými nejbližšími jsou nejšťastnější okamžiky v mém životě. Teď si jich můžu dopřát hojně. Můj hollywoodský sen se splnil, protože jsem si pro sebe napsala český happy end.