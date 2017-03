Nové album zesnulého Chucka Berryho vyjde v červnu. Čekalo se na něj skoro 40 let | Reflex.cz

Nová deska amerického zpěváka, kytaristy a skladatele Chucka Berryho, který minulý týden zemřel, vyjde 16. června. Oznámila to dnes vydavatelská společnost Decca Records. Album nazvané CHUCK je první studiovou deskou tohoto průkopníka rokenrolu za téměř 40 let. Jako první z celkem deseti písní z alba si už dnes mohou fanoušci poslechnout skladbu Big Boys.

První Berryho studiová deska od roku 1979, kdy vydal album Rock It, obsahuje osm nových skladeb. Na desce se podílely i dvě z jeho dětí - Charles Berry Jr. jako kytarista a Ingrid Berryová na desce zpívá a hraje na harmoniku. "Pracovat na otcově desce bylo jedním z největších zážitků v mém životě," vzpomněl na nahrávání Charles Berry Jr.

Nové album oznámil Berry loni v říjnu u příležitosti svých devadesátých narozenin. "Tato deska je věnována mé milované Toddy. Miláčku stárnu, pracoval jsem na téhle desce dlouho, teď už můžu pověsit kytaru na hřebík," prohlásil loni v říjnu Berry. Desku věnoval své ženě Themettě, se kterou žil 68 let a s níž má čtyři děti.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chuck Berry - Big Boys • VIDEO Dualtone / Decca

Chuck Berry, k jehož nejslavnějším hitům patří Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven či Rock and Roll Music, vydal dvě desítky studiových alb, většinu v 60. a 70. letech. První studiová LP deska nazvaná After School Session mu vyšla v roce 1957. Vydání té poslední se legendární muzikant nedočkal, zemřel minulý týden v sobotu ve svém domě v Saint Charles ve státě Missouri.