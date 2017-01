Do Česka míří chorálová skupina Gregoriáni i se zpěvačkou Amelií Brightman

Osm klasicky školených zpěváků uzavře slavnou ságu "Masters Of Chant" posledním turné "The Final Chapter Tour" představující jejich aktuální album, ale také všechny zásadní hity. Se souborem přijede opět Amelia Brightman – nejmladší sestra světové sopranistky Sarah Brightman.

Projekt producenta Franka Petersona se stal senzací po celém světě a dosud prodal 10 milionů nahrávek, v Německu je Gregorian jedním z nejúspěšnějších souborů popové historie.

V programu, který v Evropě a Japonsku navštívilo více než 2,5 miliónu diváků, Gregorian s Amelií Brightman zazpívají písně Leonarda Cohena, Uriah Heep, AC/DC, Seala nebo Andrei Bocelliho. Na koncertech mimo jiné zazní písně Hallejujah, Hell's Bells, Time to Say Goodbye, Lady in Black, Kiss From a Rose, Caruso, Born to Feel Alive, Now We Are Free nebo Moments of Peace.

Vystoupení Gregorian doprovází světelná show a vizuální efekty, které spolu s ikonickými poprockovými hity v neobvyklém provedení vytvářejí jedinečný zážitek.



Termíny koncertů konaných v České republice:

2. 2. 2017 v 19:00 hod. – Ostrava, Ostravar aréna

4. 2. 2017 v 19:00 hod. – Zlín, Sportovní hala Euronics

12. 2. 2017 v 19:00 hod. – Brno, Hala Vodova

13. 2. 2017 v 19:00 hod. – Pardubice, Tipsport aréna

14. 2. 2017 v 19:00 hod. – Praha, Kongresové centrum

Vstupenky zakoupíte zde.