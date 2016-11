Kniha, která dokáže něco změnit: Hakuna Matata – příběhy, které dělají radost i pomáhají

Kniha, která dokáže něco změnit. I tak by se dala popsat nová sbírka povídek Slum, jehož populace přesahuje milion obyvatel, navštívil spisovatel a lektor tvůrčího psaní René Nekuda a zrodil se nápad vytvořit jedinečnou knihu, která bude nejen rozdávat radost, ale i pomáhat.

Díky sbírce textů začínajících autorů z České republiky, Belgie a ze Španělska se učilo přes 200 lidí vyprávět příběhy. A prodej výsledné knihy, jejíž název ve svahilštině znamená „žádnej problém“, umožní získat peníze na nákup učebnic pro děti v Keni.

Knize, která oslavuje příběhy, dali tvar nejen účastníci Nekudových kurzů tvůrčího psaní v České republice, ale i studenti škol tvůrčího psaní ve Španělsku a v Belgii. Ve společné knize se tak setkalo 30 autorů, 25 povídek, 19 životních příběhů, 12 zahraničních textů, 5 překladatelů a 4 země. Jiný kontinent, různé kultury, a přesto velmi podobné příběhy. Hakuna Matata je ale víc než jen další sbírka povídek, je to komplexní projekt o propojování, hlubším porozumění a efektivní pomoci a drží se hesla: „Dej hladovému rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“

„V roce 2013 jsem navštívil keňský slum Kibera a vedl rozhovory s místními obyvateli. Jejich příběhy mne zaujaly, a protože i v rámci kurzů tvůrčího psaní učím vyprávět příběhy, napadlo mne spojit dohromady pomoc dětem, které mají hlad po vzdělání, a zároveň studentům tvůrčího psaní nabídnout možnost představení jejich povídky širokému spektru čtenářů. Za pomoci neziskové organizace Amani Kibera pod vedením Bena Ooko jsme vytvořili celkem 19 rozhovorů s kiberskými obyvateli o jejich snech i problémech, které je provázejí na každém kroku. Ty se staly inspirací pro evropské autory a tyto povídky vlastně dokazují, že jádro lidství je všude stejné, jen kulisy se mění. Mám radost, že projekt již v této fázi přitahuje spoustu nadšených lidí, kterým není život okolo lhostejný a kteří se nebojí podporovat začínající autory a rozvoj lidí v cizí zemi. Bez čtenářů to ale nebude mít smysl. Celková částka, která z prodeje knihy Hakuna Matata přibude na transparentním účtu projektu, bude v létě 2017 pod mým dohledem odvezena do Keni, kde za ni bude dovybavena již fungující knihovna sdružení Amani Kibera. Do té v současnosti dochází více než 3000 dětí. Stále ale bohužel velké množství základních učebnic chybí,“ říká duchovní otec knihy a iniciátor projektu René Nekuda.

Hakuna Matata vyjde 25. října 2016 v brněnském nakladatelství U Veverky. Prodejní cena knihy je 299 Kč a veškerý zisk poputuje v létě 2017 do knihovny sdružení Amani Kibera na její kompletní dovybavení. Celý produkční tým, včetně autorů, se zřekl svého nároku na honorář.

Ukázky rozhovorů s kiberskými obyvateli najdete zde: celkem 19 rozhovorů

Slavnostní křest spojený s koncertem proběhne 26. listopadu 2016 od 19:00 v centru Prahy. Moderuje Ester Kočičková a vstup bude dobrovolný.