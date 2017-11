Zlatý Slavík diskriminuje Ortela. Je to špatně, i když je to "nácek"

Loňský skandál kolem výhry Ortela ve Zlatém Slavíkovi rozpoutali zpěváci, kteří začali při jeho vystoupení odcházet ze sálu. Chápal jsem to jako správné občanské gesto. Když ale nyní proti Ortelu vystoupil sám pořadatel soutěže, připomíná mi to spíš diskriminaci - a já myslím, že diskriminovat by se neměli ani náckové.

Kapelu Ortel všichni známe, její zpěvák co hřib satan vypučel na podhoubí neonacistické hudební scény. A tak jsme všichni rádi, že hlas lůzy, kterou Ortel zastupuje, zní v naší demokratické společnosti tak zvučně. Nyní nám zase zakokrhali Zlatí Slavíci.

Jak už se pomalu v Čechách stává zvykem, mediální poprask kolem soutěže způsobila kapela Ortel a její zpěvák, a to i přesto, že na předávání cen nebyli. Přestože mezi skupinami obsadil Ortel druhé místo a v kategorii zpěváků se Tomáš Ortel umístil třetí. Na tyto pozice je však dovedly loňské hlasy, letošní hlasy nebyly kapele započítány kvůli údajnému porušení pravidel jejich fanoušky.

Pořadatel soutěže vydal prohlášení: „Porušení fair play spatřuje organizátor ankety především v obsahu široce sdíleného facebookového profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017 (aktivní od 19. 9. 2017). Vyzývá se zde k zapojení do organizované akce, aby se konkrétní subjekt stal Zlatým slavíkem. Tedy nikoli, aby lidé posílali hlasy podle svého skutečného názoru, ale aby se zapojili do akce za určitým cílem a získávali pro něj další osoby a fankluby,“ Tak to tedy vidí zástupci agentury Musica Bohemica. A ono „porušení pravidel fair play“ bylo následující: Na Facebooku existuje skupina Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017. Její administrátor - uvádí o sobě, že nemá s kapelou nic společného - tam někdy v září napsal post: „Už zítra začíná hlasování do Českého Slavíka 2017. I když se Tomáš neúčastní ceremoniálu předávání, podpořme ho. Hlasujte pro Tomáše a nezapomeňte jako 2. a 3.místo uvést nějakého méně známého či ne tak populárního zpěváka. To stejné u kapely. Musíme vyšachovat všechny, co by se drali do popředí. Díky všem. Spoléhám na vás.“

A já, přestože nemůžu Ortela ani cítit a fakt se stydím za všechny, kteří mu dali hlas, se toho bývalého muzikanta neonacistické kapely musím zastat. Protože to, co mu pořadatel agentury vyvedl, je šikana.

Chápu, že pořadatelé nemají z jeho úspěchů v soutěži radost - já taky ne. Ale suchou hubou mu kvůli zjevné zámince vzít letošní hlasy je mnohem víc nefér než jednání, které vyčítají samotnému Ortelovi. Když kandidát v nějaké soutěži - ať už hudební, nebo třeba v parlamentních volbách - kolem sebe vykřikuje „VOLTE MĚ!“, je to naprosto legitimní.

Stejně tak je naprosto legitimní, když nějaký fanoušek nějakého kandidáta založí stránku na jeho podporu a vytváří tam - jako administrátor skupiny Ortel slavíkem - nějaké sociální mechanismy, které mají podpořit volbu jeho favorita. Je pochopitelné, když nejsou uznány hlasy v případě, kdy někdo hlasoval opakovaně, či hlasy naklikal z falešných identit. Trestat ale soutěžícího za to, že jeho fanoušci buntují své kamarády, aby ho taky volili, je nesportovní, nečestné a nefér. Jde o normální projev soutěžících (podívejme se jen na prezidentské volby) a dělat kvůli tomu neoblíbenému Ortelovi obstrukce není zajištění fair play, ale šikana.

Nemůžu ho ani cejtit, ale zastat se ho v tomto případě bohužel musím, protože v právním systému by se nemělo neférově jednat ani s náckem.