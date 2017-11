Gay kafe Starbucks? Proboha, už dost!

Homosexuálů je v populace čtyři, možná trochu víc procent. Mediální odezva však odpovídá spíše údaji, že devadesát devět procent je homosexuální a heterosexuálové jsou zapomenutou menšinou, jež nikoho nezajímá. Když si řetězec s kafem, který se věnuje občerstvení klientů, nechal udělat nové kelímky na to kafe, strhla se debata, zda skutečně propagují homosexualitu, zda propagují jen ženskou homosexualitu a zda náhodou nediskriminují muže homosexuály, gaye. Tato civilizace je zjevně na konci.

Jako každý rok na Den díkůvzdání nechala si udělat firma Starbucks nové kelímky. Sváteční. K nim video. A strhl se skandál, o němž informovala iDnes. Dovolím si z jejího článku uvést několik citátů, protože dost dobře ukazují, v jak hlubokém maléru vlastně jsme a že se naše myšlení už zcela odtrhlo od reality. „Propagační video svátečních kelímků Starbucks, které bylo odhaleno 1. listopadu, vyobrazuje dvě ženy, které se na sebe dívají, drží se za ruce a popíjejí teplý nápoj.“ To je redakční text iDnes.

Dále cituje sociální sítě: „Britská LGBT Awards reklamu ocenila prostřednictvím Twitteru: Milujeme novou sváteční reklamu Starbucks s lesbickou dvojicí.“ A pokračují rešerší: „Článek na webu BuzzFeed minulý týden spekuloval o tom, zda je kelímek i pro gaye. Reagoval i televizní kanál Fox a konzervativní web The Blaze spekuloval, zda Starbucks náhodou neprosazuje homosexuální tematiku.“ A připomínám, že o skandálu — byť jen informativně, ne komentářem — psaly i New York Times.

Podíval jsem se na video (najdete ho v úvodu článku) a nenašel tam absolutně žádné motivy, jež by mohly jakkoliv vyvolávat asociaci s homosexualitou. Už sám výše citovaný text iDnes je nepřesný. Ve videu se žádné holky za ruku nedrží, jedna v hovoru sáhne druhé na ruku přesně tím gestem, kterým doprovázíme (ať už něco sdělujeme ženě, transsexuálovi, nebo muži) frázi „a teď dobře poslouchej“.

Homosexualita je v tom dohledatelná jen pro člověka, jenž na ni myslí furt a vidí homosexuální projev opravdu ve všem. Ale iDnes to jen začala — mediální reakce, které cituje, jsou ještě šílenější než jejich interpretace klipu. Britská homosexuální liga — to se dá jistě pochopit, to jsou právě ti, kteří na homosexualitu myslí furt. Ale ostatní média? To opravdu celé redakce amerických serverů nemyslí na nic jiného než na homosex? A článek v deníku New York Times? Vlna fascinace homosexualitou a diskriminací homosexuálů je jedním z hlavních tónů moderní doby. A společnost, jež věnuje tolik energie takovým nesmyslům a pitomostem, nebude mít dost energie k řešení opravdových problémů a vymře.