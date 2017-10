Daňový džihád Finanční správy: Likvidují úředníci Babišovu konkurenci?

Zájem státu bojovat s daňovými úniky deklaruje každá vláda. V poslední době se však zvrtl v „daňový džihád“, kdy je na všechny podnikatele nahlíženo jako na potenciální zločince. Úměrně tomu narůstá státní represe bez ohledu na to, že se drtivá většina firem chová poctivě.

Bílý kůň

„Každá firma může být teoreticky zneužita jako bílý kůň,“ prohlásil ředitel Finanční správy Martin Janeček. A takto k firmám jeho úřad přistupuje. Tato nálepka je urážlivá už jen proto, že podnikatelé táhnou domácí ekonomiku, přičemž nejvíce jsou zostřeným režimem postiženy malé a střední firmy.

Vláda jim za „odměnu“ nadělila rekordní nárůst byrokracie v podobě kontrolních hlášení DPH, EET a dalších, stále nepřehlednějších povinností s rizikem zneužití citlivých dat, to vše okořeněné zvýšeným počtem kontrol a sankcí. Asociace malých a středních podniků a živnostníků uvádí, že malé firmy musí ročně absolvovat až třicet kontrol různých orgánů státní správy.

Charakteristiku proměny přístupu státu dokonale vystihuje název metodického pokynu „Kombajn“ z dílny Martina Janečka, evokující představu „vymlátit“ z daňových poplatníků co nejvíce peněz i v případě krátkých prodlení, drobných chyb či překlepů v kontrolním hlášení daně z přidané hodnoty.

Brutální postup

Největším novodobým strašákem je likvidace firem pomocí zajišťovacích příkazů, umožňujících obstavit jim veškerý majetek během několika hodin v případě podezření, že nezaplatí daň. Často ještě před tím, než byla vyměřena. Po exekuci firma většinou zkrachuje a teprve poté se může roky soudit, pokud k tomu má dobré důvody, prostředky a energii.

Tento princip „náhlé smrti“ se dříve používal jen výjimečně v jednoznačných kriminálních případech. Od roku 2012 však počet příkazů vzrostl šestinásobně na loňských 1561. Stále častěji je uplatňován v případech vymáhání odpovědnosti firem za daň neodvedenou obchodním partnerem.

„Česká Finanční správa se bohužel neinspirovala v západní Evropě, kde se úřady chovají jako skuteční správci a poskytují pomoc, ale inspiraci hledá hlavně na východě kontinentu, kde jde o to, občana či firmu nachytat a potrestat,“ komentuje nepřátelský přístup úřadů daňový poradce David Hubal z Unie daňových poplatníků ČR.

Kosa na kámen

V poslední době však začíná kosa narážet na kámen. Množí se pravomocné rozsudky, kdy úřady používaly zajišťovací příkazy nezákonně, přičemž další stovky kauz jsou v běhu. Vychází najevo, že brutální postup Finanční správy postihuje i firmy, které se do nelegálních řetězových obchodů dostaly neúmyslně či požadovanou daň zaplatit nemusely.

„Je zřejmé, že pro některé firmy to znamenalo neoprávněnou likvidaci. Za to jsem se omluvil a snažíme se to minimalizovat,“ přiznal ministr financí Ivan Pilný. Finanční správu však přesto hájí a odmítl odvolat ředitele Janečka, jak požadovala opozice a někteří členové vlády.

Pilný dokonce označil tlaky na úředníky v souvislosti se společností FAU Přerov, u které soudy zatím nepravomocně rozhodly o zrušení zajišťovacích příkazů Finanční i Celní správy v řádu stovek miliónů korun, za „úděsnou mediální štvanici“. Jen v tomto případě však státu hrozí miliardové škody za náhradu škody a ušlého zisku.

Omluva nebude

Ředitel Finanční správy Martin Janeček přesto pochybení nepřipouští. „Soud jen řekl, že jsme neměli chtít tu daň dřív,“ zlehčoval soudní prohry v rozhovoru pro DVTV. A po těchto firmách bude nadále požadovat doplacení daně.

Příliš vděku se od něho nedočkal ani ministr Pilný, jenž se za něho postavil. Janeček zpochybnil jeho omluvu firmám za „neoprávněnou likvidaci“, veřejně z něj de facto učinil hlupáka a omlouvat se nehodlá. Ministr prý na rozdíl od něho nemá přístup ke spisům.

Tady už zůstává rozum stát. Soudy prokazují nezákonné jednání Finanční správy, přiznává to ministr financí, ale jediné, co člověka odpovědného za tento marasmus zajímá, je vyždímat ještě ze zničených firem peníze. Taková míra úřední arogance je za hranicí myslitelné představivosti.

Babiš nechápe

Podobně reagoval Andrej Babiš, jenž Janečka přivedl do čela úřadu. Nechápe, proč a komu se Pilný omlouvá. „Naše, kteří klekli na tu bandu podvodníků z FAU“, jak se o jemu podřízených úřednících vyjadřoval na zveřejněné nahrávce, tak podržel. Oba svorně odmítají, že by byla Finanční správa zneužívána proti konkurenci Agrofertu, což se v několika konkrétních případech přímo nabízí.

FAU je však jen nejviditelnější špičkou ledovce. Reportéři ČT informovali o několika takto zničených firmách, mezi nimi o pravomocném zrušení zajišťovacích příkazů proti společnosti VHS ROPA plus. Její jednatel Miroslav Müller si stěžoval, že proti jeho firmě kvůli domnělému dluhu na DPH zasáhli berní úředníci, celníci a ozbrojení policisté, zabavili veškerý majetek, zboží a zablokovali účty.

Firma je prakticky zničená, přesto po ní Finanční správa dál požaduje doplatek 12 miliónů korun. Ani náznak vstřícnosti ze strany protizákonně jednajících úřadů.

Dvojí metr

Nepřiměřenost chování Finanční správy vynikne o to víc, že sama obchodovala s daňovými podvodníky. V červnu 2015 uzavřela smlouvu na dodávku mobilních telefonů s firmou 2P Commercial Agency. Zakázku získala ve veřejné soutěži, ačkoli v té době ve firmě už skoro rok probíhala daňová kontrola Specializovaného finančního úřadu. Byla podezřelá ze zapojení do karuselových podvodů s DPH.

Nakonec se toto riziko potvrdilo. Finanční správa se bránila, že firmu mohla prošetřit pouze z veřejných zdrojů bez využití interních informací o dodavatelích, protože jí to údajně neumožňoval zákon.

Zní to nehorázně? Všichni podnikatelé si musí své obchodní partnery prověřovat ze všech stran, ačkoli na to veřejné zdroje nestačí a chybí jasná metodika, jak to mají udělat. Pokud si údaje o podezřelé firmě nezjistí, hrozí jim likvidace. Pokud však takto pochybí stát, neděje se nic.

O charakteru Babišovy éry, dramaticky posilující drábovskou roli státu, nedotknutelnost jeho úředníků a atmosféru strachu, to vypovídá mnohé.