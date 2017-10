Miloš Zeman do Zlínského kraje nepřijede. Zaboduje tento okatý lidovecký vzdor u voličů?

Oznámení této zprávy, na kterou se poměrně záhy nalepil odpovídající mediální humbuk, snad nešlo lépe načasovat. Do voleb zbývá jen pár dní a rázný krok zlínského hejtmana zajistil KDU-ČSL pozornost lidí i veřejnosti. Řekl bych možná i mnohem větší než některé letáky či hesla z předvolební kampaně této strany. Lidem, a nejen těm ve Zlínském kraji v paměti uvízne, že „lidovec“ se postavil prezidentovi a dokázal obhájit mezi lidmi rozšířený názor, že prezidentská kancelář má peněz dost, a tudíž nemusí cizopasit na účet krajů. Ostatně do nich Zeman stejně jezdí na místní náměstí vykládat své rozumy, ale i urážet oponenty, čímž si nepřímo dělá kampaň za své znovuzvolení.

O tom, že gesto Jiřího Čunka mělo především předvolební motiv, svědčí i následná odezva lidoveckého místopředsedy Mariána Jurečky. Ten vyzval olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka, aby učinil stejný krok jako Čunek. Okleštěk je však členem hnutí ANO, které má se Zemanem dobré vztahy a prezidentovu přízeň bude hodně potřebovat po volbách, a proto Jurečkovu výzvu odmítl a nahlas potvrdil, že Olomoucký kraj (kam pojede Zeman místo zrušené návštěvy Zlínského kraje) za prezidentskou družinu vše zaplatí.

Reakce hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka na zrušenou cestu do Zlínského kraje jen svědčí o tom, že tento pohlavek Hrad nesl velice nelibě. Jistě, snažil se to ironicky zlehčovat. Ale nepovedlo se mu to. Proto lze očekávat, že to Zeman Čunkovi, KDU-ČSL či vybrané části zlínské politické reprezentace jen tak nezapomene a při nejbližší možné příležitosti také patřičně oplatí.

Problematika úhrady prezidentských cest v tuzemské kotlině rezonuje už delší dobu. Odstartoval ji kdysi liberecký hejtman Martin Půta, který jako první prohlásil, že by si měl prezident hradit vše sám. Dotčený Zeman pak reagoval, že se nebude doprošovat, aby někdo za něj zaplatil kávu a chlebíčky. Opomněl však dodat, že krajské rozpočty mu a jeho doprovodu neplatí jen občerstvení, ale i noclehy, obědy, večeře či rauty. A v celkovém úhrnu za tři dny tak nejde o nějaké drobné, ale vždy se jedná o sumy v řádu mnoha set tisíc korun. Bouře, kterou Půta rozvířil, však brzy utichla. Ostatní hejtmani z ČSSD, ANO i KSČM se totiž raději hřejí v prezidentské přízni (nebo spíš nepřivolávají jeho hněv) a vše bez řečí zaplatili.

Přestože Miloš Zeman ve volbách do Poslanecké sněmovny nekandiduje, stává se stále častěji prvkem, proti kterému se některé strany vymezují. Dělají to především pravicové strany a nyní nově i KDU-ČSL. Ostatně ministr kultury Daniel Herman se už nějaký ten pátek na plakátech v pražské MHD chlubí tím, že je mužem, který se postavil prezidentovi. Nyní to učinil i Čunek. Vnímejme to jako krok, se kterým Zeman mohl a má počítat. Svým jednáním a kroky prezident nepokrytě podporuje jen některé strany a ostatní by nejraději zapudil. Partaje a jejich předáci mu to vracejí po svém. Nyní jde už jen o to, zda to pochopí i jejich voliči.