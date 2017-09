Babiš, Faltýnek a trestní stíhání: Nevydali, poškodili...

Vedení ANO je proti tomu, aby sněmovna vydala Babiše. Velice ho tím poškodili, protože mu chtějí znemožnit očistu před soudem. Asi ho podezírají, že by se neočistil. Pan Babiš by si měl udělat v hnutí pořádek. Protože je majitelem hnutí, měl by vyhodit vedení, které mu nevěří, a dát tam vedení, na které se může spolehnout a které mu umožní důkladnou soudní očistu, aby mohl v politice plnit své poslání anděla spásy.

Horší ovšem je, že ani sám Babiš ve svou očistu nevěří, protože se ani on nezřekl imunity, ačkoliv jsem už několikrát napsal, že by to udělat měl. Čistý člověk je mnohem čistší, neb na něm nelpí ošklivé obvinění, než člověk špinavý. Asi nečte, co píšu, a škodí si tím.

Nejhorší ale je, že ani já v jeho očistu nevěřím a divil bych se, kdyby lezl dobrovolně pod sekyru. Obvinění na něj nakupená jsou holt věrohodná. Bude proto manévrovat a taktizovat a kličkovat, co to půjde. Má šanci, protože u nás to jde lehce. Vždyť sám Rath, který z legrace proměnil víno v peníze ve vlastní krabici, je rozsudku vzdálen mnohem víc než na začátku, a čím víc se vyšetřuje a soudí, tím víc se rozsudek vzdaluje. Rath pochopil základní princip českého soudnictví, takže ani Babiš není bez naděje.

Ještě horší než nejhorší je tato taktika. Neříkat tak či onak, trpět odklady, okolky a tvářit se super spravedlivě, dokud Rathův (Babišův) proces nepůjde všem tak na nervy, že na něj rádi zapomenou. Kritika takové spravedlnosti je obtížná. Kritik je vždy hloupý, protože nerozumí právu. Obžalovaný či vyšetřovaný podezřelý se plynule mění v obětovaného, hodného soucitu, až mu prezident Zeman ve svém pátém funkčním období udělí milost jako nevinnému vrahu Kájínkovi.

Jen jedno je na Babišově aféře dobré: ukazuje, jak mizerný je náš spravedlivý stát a jak neschopné politické elity (i ty, co nekradou) máme. Ale každá guma jednou praskne. Babišův pád, až guma praskne, přijde z popudu mnohem méně významného, než je dnešní obvinění, které Babiš plánuje prokecat do bezvýznamnosti.