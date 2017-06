Mladí zas dostanou přes držky, Paroubek se vrací! | Reflex.cz

Paměť je prevít, neslouží většině národa, nejen vyhulencům. A tak se snadno stane, že deset dvanáct let stará událost je jakoby zapomenuta, jako by se nikdy nestala. Právě proto ovšem existují novináři, aby připomínali různá – smutná i veselá – výročí.

Do sociální demokracie, která už zjevně mele z posledního, se chce vrátit náš oblíbený politik Jyrka. Jyrkovi se dá mnohé vyčíst, můžete ho mít neradi, můžete na něj nadávat, ale jedno se mu upřít nesmí: Jyrka umí pořádně zamést s chuligány! Končila devadesátá léta, jejich duch dožíval na freetechno parties, ze kterých byl nejslavnější Czechtek. Měl začít v pátek na louce u Tachova, ale už v pátek odpoledne policie uzavřela dálnici a nepouštěla účastníky na pronajatou louku. V sobotu policie dvěma zásahy asi tisícovky brutálně se chovajících těžkooděnců a obušky, vodními děly a slzným plynem akci rozehnala. Prý bylo nutno zajistit ochranu okolních pozemků, jejichž majitelé na rozdíl od pronajímatele vlastního dějiště nedali k pohybu účastníků souhlas. Bylo to za ministra vnitra Jiřího Bublana, kterému ovšem nařídil zásah proti tančící mládeži jeho šéf, tehdejší premiér Jiří Paroubek.

Později na dotaz, zda to bití mládeže bylo opravdu nutné, odpověděl ČTK: „Asi to do značné míry nutné bylo. Nyní je potřeba tu dálnici vyklidit. Já jsem panu ministrovi vnitra řekl, aby postupoval v tomto směru co nejrázněji. Pokud si tam budou lehat dál na dálnici, mají je naložit do autobusu a poslat je na hranice a dostat je z republiky." (28. července 2005).

Stručně řečeno: Ten nesmyslný, brutální a zcela zbytečný útok na tančící adolescenty, kterým skončila devadesátá léta, nařídil přímo Jyrka. Policisté měli postupovat dle jeho pokynů co nejrázněji. A tento paskřivec se nyní vrací do sociální demokracie, ze které před lety sám odešel. Je to další hřebíček do rakve té strany a lze se těšit, že s Jyrkou to ČSSD dotáhne až na stranu mimoparlamentní. Takže mladí, kteří Czechtek nepamatujete, i ti středněvěcí, kteří na něj už zapomněli: pokud chcete zase dostat přes tlamu, volte sociální demokraty!