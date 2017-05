Melania Trumpová v Saúdské Arábii bez hidžábu? Tleskám! | Reflex.cz

Performance ženského doprovodu prezidenta Trumpa v Saúdské Arábii je skvělá a následováníhodná. Zároveň však znovu ukázala, jaký je Trump tlučhuba, který si nevidí do úst a plácne přesně to, co se mu zrovna hodí. Ale po pořádku: Nejprve k tématu obrátilo pozornost gesto Melanie — manželky prezidenta Trumpa – a jeho dcery Ivanky.

Obě doprovázejí svou hlavu rodiny po Rijádu, a jak známo, v Saúdské Arábii smějí místní ženy chodit ven jen oblečené ve stanu. Navzdory této tradici a navzdory servilní tradici navozené sluníčkovými západními političkami přijely do Saúdské Arábie obě Trumpové okázale prostovlasé, jak říkala moje babička. Na rozdíl od mnoha političek při jejich návštěvách v islámských zemích či při jednání s islámskými pohlaváry, kdy tyto dámy — Američanky, Němky, Skandinávky — poslušně navlékly hidžáb, aby se zalichotily muslimům.

Odjakživa mne to nesmírně pohoršovalo, bylo to na stejné úrovni, jako bychom my na pražském letišti násilně svlékali muslimské ženy z hidžábů či samotné Saúdy z jejich bílých, prostěradlo připomínajících krojů s arafatkou na hlavě. Proto považuji gesto — protože to skutečně je politické gesto, a ne marginálie, Saúdi jsou na své tradice citliví — za statečný a poctivý občanský postoj, který jako by hostitelské zemi říkal: Nesouhlasíme s vaším konceptem práv žen! A to by se muslimům mělo opakovat co nejčastěji.

Takže zatímco Melania s Ivankou splnily hrdě úlohu reprezentantek nejsvobodnější civilizace na planetě — naší euroatlantické tržně liberální civilizace Západu —, tak z Trumpa chudáka svým gestem udělaly klauna. Sám Agent Orange — když se mu to hodilo, a ještě docela nedávno — hidžáb pro americké návštěvy muslimských žen doporučoval. Bylo to v době, kdy chystal kandidaturu, v roce 2015, a kdy mu byla dobrá jakákoliv záminka k útoku na Obamovy. Když manželka minulého prezidenta Obamy odmítla v muslimské zemi hidžáb, napsal tehdy ještě soukromník Trump na svůj Twitter: „Spousta lidí říká, že je skvělé, že si paní Obamová odmítla obléct hidžáb. Ale oni (muslimové) byli uraženi. Máme dost nepřátel...“

Donald se tedy nynější návštěvou — respektive chováním jeho ženského doprovodu — ukázal jako opravdový tlučhuba. Zato Melania s Ivankou ukázaly Arabům naše názory a já jim za to děkuju. A myslím, že kvalita Trumpova vládnutí bude záviset na tom, zda si nechá do práce kecat manželku.