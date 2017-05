Likvidace novinářů: Budou stíhat Zemana, jako stíhají Konvičku? | Reflex.cz

Nerovnost občanů před zákonem se už projevuje i na takových pitomostech, jako jsou nejapné žerty našeho pana prezidenta. Jsem si prakticky jist, že kdybych někam napsal, že se mají likvidovat novináři, stíhání mne nemine, i kdybych to řekl žertem. Ostatně Konvičku stíhají za podobný výrok, jaký pronesl Zeman.

Bylo nebylo, psal se rok 2013, což je v dnešním, on-linovém světě v podstatě pravěk. Ale já si to pamatuju celkem dobře. Bylo to tři roky po tom, co jsem v rozhovoru pro časopis Legalizace oficiálně oznámil, že končím s legalizačním aktivismem. Už jen ze setrvačnosti jsem dělal maskota Reflex Cannabis Cupu, který se změnil v oficiální marketingovou akci Reflexu, a jinak jsem o konopí nepsal. Pak ale nastala politická poptávka po represi konopí — na podzim toho roku vypukla akce Growshop.

No a já na jaře kompletoval jakousi „zprávu o konopí za uplynulý rok“ jako doprovodný text k Cannabis Cupu. K rozmazané fotce holky s jointem jsem napsal humorný popisek: „4D fotografie — pro zaostření vykuřte jeden gram.“ Přestože čtvrtou dimenzi nemají ani na protidrogovce a i poměrně pomalejší mozek musel chápat, že šlo o vtip, obvinila mne protidrogová policie z šíření toxikomanie tiskem a hrozilo mi zcela reálně pět let vězení. Po čtyřech měsících městské státní zastupitelství mé stíhání zastavilo, že můj čin nebyl trestný — ale moje otisky prstů a vzorky DNA už v policejní databázi zůstaly. Ale dejme tomu — šlo o citlivou problematiku, tak se musí policie snažit.

Pojďme k méně osobnímu případu: 8. dubna 2016 státní zástupce obžaloval entomologa a protimuslimského aktivistu Martina Konvičku. Za podněcování k nenávisti vůči islámskému náboženství na internetu. Soud dosud nezasedal, ale Konvičkovi hrozí až tříleté vězení. Konvička se podle žalobce dopustil podněcování k nenávisti vůči skupině osob svými výroky na internetu.

Jedním z těch výroků bylo „jako vítězové voleb vás, milí muslimové, nameleme na masokostní moučku“. I poměrně pomalejší mozek musí chápat, že to byl blbý, nevhodný, trapný, ale vtip. Přesto je Konvička obžalován, a jak soud s ním dopadne, ví jen Bůh a Konvičkův zákonný soudce. Inu — nenávist je třeba potírat, máme na to zvláštní zákon:

Trestní zákoník, § 356 — Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod: Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

A tak není divu, že za ten byť žertovný výrok Konvičku budou soudit.

Na schůzce s Vladimirem Putinem řekl Miloš Zeman — jistě v žertu —, že novináře je třeba likvidovat. Je to naprosto stejné „provinění“, jakého se dopustil Konvička a za které sype před soud. Když nenávistný návrh na likvidaci jedné konkrétní skupiny podá v rámci oficiálního mezinárodního jednání a v přítomnosti kamer prezident země, je to o několik řádů větší problém, o několik řádů větší nehoráznost a malér.

Ovšem zatímco Konvičku za něco podobného budou soudit, Zemana odsoudí několik odvážnějších komentátorů, a jinak se mu nestane vůbec nic. Parlament nesvolá zvláštní schůzi, není zahájeno jednání o impeachmentu, prostě nic. Inu — když jste v Praze prezidentem Zemanem, můžete si dělat srandu i z vraždění lidí, a nic se vám nestane.

Jak má v takové právní situaci mít řadový občan elementární důvěru v rovnost lidí před zákonem? Vy to víte? Já fakt ne.