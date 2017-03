Všichni, kterým vadí právo, spravedlnost a pořádek: Vzhůru do ulic! Páni squatteři z Kliniky protestují

Budova bývalé plicní kliniky na Žižkově už má majitele – Správu železniční dopravní cesty, která chce v budově umístit svoje zaměstnance, dosud sídlící v draze pronajatých objektech. Nyní začala SŽDC objekt takzvaně pasportizovat, zaměřovat a anarchisté kvůli tomu svolávají demonstraci. Neřeknu vám na kdy a kam, abych jim nedělal reklamu. Ale řadu jiných pikanterií prozradím.

Na pozvánce se píše: „Neničte Kliniku, neničte město! Pokud se nic nezmění, Klinika bude pravděpodobně v létě vyklizená. Pojďme to změnit. Přijďte na demonstraci. Klinika stále pulzuje takovými vztahy, setkáními a událostmi, které jsou ve zbytku města zametány do temných koutů a zadupávány do chodníku. Svépomocné zvelebování chátrajícího domu, otevřené sdílení zkušeností a znalostí, alternativní kultura a organizace radikální politiky, která neuhýbá před nahnědlým autoritářským sešupem kolem nás. Nechceme vás zahlcovat reklamou, ohromovat přehledem uspořádaných akcí ani vás přesvědčovat o vlastní pracovitosti. Chceme předat zkušenost, kterou jsme získali za poslední dva roky. Praha potřebuje svoji Kliniku a lidí, kteří jsou odhodlaní ji naplnit životem, je tu dost.“

Realita je samozřejmě trochu jiná, než klinikáři popisují – minulý týden jsem tam shodou okolností byl. Z domu není squat, ale slum, zdi budovy počmárané sprejem, před vchodem dvě obří cívky od kabelů a taková hromada vajglů, že za ty dva roky, co Kliniku okupují, zřejmě nedělal minimálně jeden soudruh nic jiného, než že kouřil před vchodem a házel vajgly pod sebe. A uvnitř doslova bordel jak v tanku a vrstvy špíny, žádné zvelebování objektu.

Manifest na záchranu pokračuje: „Na každé těžké cestě se zakopává a svépomocné budování sociálního centra nikdy lehké nebylo. Pokud dojde k jeho pádu, nebude to ovšem kvůli nerealistické naivitě našich cílů, ale kvůli snaživosti lidí, které Klinika nepřipravila o nic jiného než jejich zaběhané představy. Státní úřady ÚZSVM a SŽDC nakonec společně vymyslely plán, jak centrum zadupat do země. Obě státní instituce vlastní řadu prázdných domů, hlavní ale bylo vyhnat squatterky. (Přitom v objektu při našich návštěvách vždy převažovali squatteři, případně ty squatterky vypadaly jako chlapi – to jsou squatteři tak genderově korektní, že si začali říkat ženským rodem? pozn. aut.) Kanceláře sice podle územního plánu na místo nepatří, to se ale vyřeší kličkou, kterou s oblibou používají developeři. A místo jednání o dočasném využívání objektu nám pan Drmola ze SŽDC vypnul vodu, kterou jsme řádně platili. Cílem není ušetřit peníze ani zlepšit chod státní instituce, ale zničit zárodky jiného města, než jak ho známe.“

Takže opět realističtější pohled: Anarchisté nedokážou pochopit, že od momentu, kdy má budova majitele, jsou v ní absolutně nelegitimně. Nejen bez právního, ale také bez morálního důvodu k pobytu. Barák má užívat státní instituce, která slouží doslova nám všem, včetně anarchistů. I anarchisté někdy jezdí vlakem. Takže jakékoliv hovory o „nevyužitém objektu“ jsou úplně mimo. Stát skrze SŽDC se jen snaží hospodárně využívat svůj – státní, tudíž nás všech – majetek. A anarchisté to nazývají „pokusem o zničení jiného města“.

A tak si od chvíle, co jsem pozvánku dostal do ruky, lámu hlavu: My jsme chodívali demonstrovat proti nespravedlnosti – nejprve sedmnáctého listopadu a v těch dnech poté proti nespravedlnosti bolševiků, pak proti nespravedlnosti vůči homosexuálům či Tibeťanům, prostě vždy proti nějaké křivdě. Dnes jako by to bylo naopak. Objekt Kliniky má vlastníka – erár sloužící všem – a je v zájmu elementární spravedlnosti, aby dům začal tomu „úřadu pro všechny“ co nejrychleji sloužit. To je spravedlivé, když instituce slouží a objekt využívá majitel, na tom stojí celá civilizace. Ale mladá levice proti tomu pořádá demonstraci. Jak je sakra možné, že se za třicet let tak otočily karty? Jak je možné, že mladí levičáci dnes chtějí demonstrovat proti spravedlnosti?

P.S.: Ještě poznámečku na konec: Realita Kliniky je mnohem horší, než že by se jednalo o pomýlené idealisty. Páni squatteři si totiž v tom neoprávněně obsazeném objektu zcela neidealisticky a načerno rozjeli normální kapitalistický byznys. Ale detaily o něm – na to si budete muset zítra koupit Reflex.

