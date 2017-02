Kadeřnice s maturitou z matiky? Sorry jako...

Nejprve rituální zaříkávání: Tímto textem v žádném případě nesnižuji hodnotu práce kadeřnice ani jiných profesí, které vyžadují studium střední odborné školy. Nemyslím si, že by ty obory byly špatné, jednoduché nebo pro hloupé lidi. Kdybych měl udělat něco, co zvládne každý učeň na elektrikáře po dvou letech školy - zavést někam proud - tak bych si pískal!

Přesto jsem hluboce přesvědčen, že celá řada profesí ze středních odborných škol opravdu nepotřebuje maturitu z matematiky, a dokonce ani - kromě běžných kupeckých počtů - matematiku jako takovou. A nebudou ji potřebovat - kromě vědomosti, co je to RPSN - po celý svůj život.

Nyní však přichází nová doba, doba vzdělaného národa. Na středních odborných školách bude od roku 2022 povinná maturitní zkouška z matematiky. Návrh ministryně Kateřiny Valachové (za ČSSD, a tudíž za lepší zítřky a vzdělanější lid) v pondělí schválila vláda.

Připomínám, že mezi obory, k jejichž zvládnutí potřebujete odbornou střední školu, je například vlasová kosmetička. Dámy tu profesi jistě znají, já jsem si musel vygooglit, že je to něco jako lepší kadeřnice, která ví, jak matlat hlavu nejrůznějšími šampony. K výkonu této činnosti bude nově potřebovat maturitní zkoušku z matematiky.

Nový a zcela idiotický návrh má hned dva aspekty nesmyslu. Především - pokud má být maturita jednotné kritérium znalostí, stejné pro žáky gymnázií i odborných škol, tak už nikdy nikdo žádnou odbornou školu nevystuduje. Maturita z matiky na gymplu je celkem náročná zkouška a s ohledem na rozložení intelektu v populaci na ni prostě většina národa nemá šanci dosáhnout.

Pokud ovšem ministerstvo v rámci třídně podmíněného boje za vzdělání všem tu maturitu nezdevalvuje na malou násobilku. To je objektivní aspekt. Diktovat většině kritéria, která jsou určena pro nevětšinově chytré, je úplný nesmysl. Prostě to objektivně nepůjde, stejně jako by ministerstvo nařídilo maturitní zkoušku z maratónského běhu. Ten taky většina lidí nezvládne.

Druhý aspekt je subjektivní a týká se všech učňů a studentů středních odborných škol. Já sám mám maturitu z matematiky (díky tomu, že za mne de facto odmaturoval můj matikář) a celý život se živím hlavou. Přesto jsem nikdy, ale opravdu nikdy v životě k ničemu nepotřeboval vědět, co je integrál. A taky už to nevím. Pokud se dívka bude po odborné škole živit například jako vlasová kosmetička, tak není ani nejmenší stín pravděpodobnosti, že by kdykoli k čemukoli celý život ty znalosti nutné k matuře z matiky potřebovala.

Tím se ovšem celý koncept povinné maturitní zkoušky z matiky mění na čirý samoúčel, neřkuli buzeraci. Proč si mají vlasové kosmetičky cpát do hlavy integrální počet, když je jim to fakt na houby?

Prostě - jde o neomarxistický socialistický experiment, kterým se má lidu přiblížit vzdělanost. V realitě dojde buď k devalvaci maturitní zkoušky z matematiky, nebo k nepřekonatelným problémům v středním odborném školství. Ale věřím, že to ministerstvo nezaskočí a bude pracovat i nadále na vizi lepšího světa.

Pro začátek bych navrhl pro ty pány, co v reflexních vestách jezdí s motorovým vysavačem vysávat psí výkaly, povinný doktorát z filosofie. Ta věda je totiž v podstatě o tomtéž, čím se zabývají celý den - a tak se jim ten doktorát může hodit mnohem víc než kosmetičce maturita z matematiky.