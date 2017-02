Trest za napadení policistů je adekvátní. Hysterie aktivistku neomlouvá

Včera opět stanula před soudem hysterická aktivistka Kateřina Krejčová, která na demonstraci napadla policisty. Dostala symbolický trest, ale soud po právu a rozumně konstatoval, že spáchala trestný čin. Je to dobře, nesmíme si nechat mlátit policajty ani od aktivistek.

Ve středu v Praze opět soudili aktivistku Kateřinu Krejčovou, která napadla policisty. Vzhledem k tomu, že dneska si všichni všechno točí na mobil, může si o prohřešku paní Krejčové udělat každý jasný názor. Odvysílala jej i veřejnoprávní televize a já jako znalec hysterických žen mohu konstatovat, že šlo o naprosto nehorázný, vážně míněný a nenávistný fyzický útok s cílem ublížit, uškodit a zničit. Samozřejmě - šlo o čistou hysterii, čistě iracionální výbuch emocí, které jsou pro hysterii typické a kterými hysterik nebo hysterička dávají najevo nevoli. Okolí jim dle jejich přesvědčení tak strašně křivdí, že je naprosto oprávněné do toho okolí mlátit pěstičkami.

720p 480p 360p 240p REKLAMA VIDEO: Policie vs. aktivistka Kateřina Krejčová • VIDEO YouTube.com

Děj byl poměrně jednoduchý: policisté na demonstraci zatýkali přítele paní Krejčové, protože neuposlechl výzvy policie a blokoval nahlášený pochod lidí, se kterými nesouhlasil. Je celkem jedno, jakou myšlenku vyjadřovali, důležité je, že přítel paní Krejčové zvolil násilí - blokádu - proti legální nenásilné akci a následně neuposlechl výzvu reprezentanta státu, policisty. Tedy věci, které nemůžeme dělat, jinak bychom se tu vzájemně pomlátili. Když tedy policie - zcela oprávněně - přítele aktivistky zadržela, dáma propadla hysterii, vrhla se na skupinu mužů v uniformách a začala do nich nepříčetně bušit.

Včera ji soud na Praze 1 (zatím nepravomocně) odsoudil k jednomu měsíci vězení podmíněně. Trest v podstatě symbolický, ale jednoznačné vyřčení faktu, že to, co udělala, se v demokracii opravdu nesmí. Útok na policistu je útokem na stát. Pokud jsme s policistou v konfliktu, voláme GIBS - v žádném případě jej nemůžeme začít mlátit pěstičkami či nějak jinak nasadit brachiální násilí.

Kdyby to totiž začali dělat všichni, stát, civilizace a celá společnost by okamžitě zkolabovaly a začal by platit zákon silnějšího, zákon džungle. Aktivistka si nic takového samozřejmě nepřipouští. „Jde o exemplární potrestání, aby se veřejnost nesnažila na policii příliš vyskakovat,“ uvedla ke svému trestu.

Takže co dodat? Že aktivisté jsou prostě nepoučitelní, násilničtí a naprosto nechápou demokracii. Nechápou, že nesouhlas s někým jiným nemohou projevovat tím, že mu budou násilím blokovat cestu nebo násilím napadat policisty.

Zbývá položit otázku, jakého přesvědčení ta aktivistka je. Bílá síla, nacinka? Fotbalová chuligánka? Něco, co se otevřeně hlásí k násilí? Nikoliv. Paní Krejčová je aktivistkou sluníčkovou, proimigrantskou a blokovat byli pochod proti imigraci. Ti, co nejvíc ječí o toleranci, prostě často mívají k násilí nejblíž!