Trump v prvním prezidentském projevu jen přežvýkal to, co jsme slyšeli mnohokrát. A to je málo

Teď už je jasné, že Trumpova „křižácká výprava“ připomíná cesty misionářů, ty pouze začínají, nikdy ve skutečnosti nekončí. Jistě, může to Ameriku zaplavenou vlnami politické korektnosti a občasné obamovské nerozhodnosti vrátit do podoby, která bude přece jenom přijatelnější a posune ji vpřed. Ale jak se to stane, to prezident nenaznačil.

Pokud někdo slyšel jakýkoli Trumpův předvolební projev, nebo četl jeho knihy, musel být při inauguraci zklamaný. Nedozvěděl se vůbec nic nového. Pokud nic takového neslyšel a nečetl, dozvěděl se, že Amerika se dává na jinou cestu, že bude mít nové vize a že doba“nicnedělání“ a „lhaní“ klasických politiků končí.

To říká Donald J. Trump, 45. prezident Spojených států amerických. Rád opakuje, že není politik (to slyšíme často z úst ministra Andreje Babiše) a proto s politiky zatočí. Pravda je taková, že nezatočí. Ale slíbit to, je vždy populární, dobře se to poslouchá.

Trump se ve svém projevu obrátil spíše k „dolním 300 milionům Američanů“. Zněly výzvy proti establishmentu. Slova, že „vláda se z Washingtonu vrací do rukou lidu“, což je skutečně nereálná představa. A také, že Amerika se vrátí na první místo ve světě. To říká prezident v době, kdy ani nepřiznala, že by na prvním místě nebyla.

Prezident se snažil „svůj lid“ (zhruba polovina občanů mu ale nevěří) burcovat, chtěl mu dodat sebevědomí. Jenže na to mohl použít jiná slova, měl se posunout dál od volebního boje. Měl se už při projevu proměnit v státníka, který jasně sdělí světu, jak, kdy a co chce udělat. Slibů už jsme slyšeli dost a dost.

Odstupující prezident Barack Obama používal heslo „Yes, we can“ (Ano, my můžeme). Mohli, ale neudělali. Trump by mohl mít heslo „Ano, my chceme“. Kdo by nechtěl? Co to ale přesně znamená, ještě netušíme. Můžeme pouze odhadovat.

Takže uvidíme. Při prvním projevu v roli prezidenta Donald Trump ale velká očekávání spíše nenaplnil.