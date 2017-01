Obamova mise skončila katastrofou pro jeho Demokratickou stranu, ta prohrála všechno

K čemu je vám populární prezident, o kterém pochlebovačná média doma i ve světě či německá kancléřka Angela Merkelová říkají, že je skvělý, když volby pro jeho stranu končí naprostou katastrofou? To je případ Baracka Obamy, kterého v pátek nahradí republikán Donald Trump. Při posledních volbách byla Obamova Demokratická strana poražena na všech frontách.

Tak slabí nebyli američtí demokraté od 20. let minulého století. Může za to i Obama. Ten trpěl neukojitelnou touhou prezentovat pouze sám sebe, na což jeho strana doplatila. Pokud se Demokratická strana, která byla založena roku 1828 (to z ní činí nejstarší pořád aktivní politickou stranu v USA) rychle nevzpamatuje, bude zažívat krušné časy.

Podívejme se, co na konci prezidentování Baracka Obamy dokázali demokraté všechno ztratit. Ten propad je až zarážející.

Neuspěli v posledním boji o Bílý dům. Porážka Hillary Clintonové současně znamená konec klanů Clintonových, který výrazně ovlivňoval demokraty i celou americkou politiku téměř 30 let.

Dnes mají demokraté v jednotlivých státech unie pouze 16 guvernérů, naopak 33 jich mají republikáni a jeden je nezávislý (na Aljašce je to Bill Walker).

Ve Sněmovně reprezentantů (House of Representatives), která má celkem 435 členů, je v současnosti 241 republikánů a 194 demokratů. Těm druhým se proto bude cokoli prosazovat jen velmi těžko. To také nahraje Donaldu Trumpovi, přestože ani toho nepodporují všichni republikáni. Ale tato většina je jistá.

V druhé komoře Kongresu, Senátu (Senate) je ze 100 členů 52 republikánů, 46 demokratů a 2 nezávislí (ti ale jsou ve spojenectví s demokraty). Takže pro stranu nového prezidenta křehčí většina. Pamatujme ale na to, že v Americe se u různých zákonů často najdou politici, kteří hlasují z ideologických či pragmatických důvodů s druhou stranou. Je to daleko obvyklejší, než v Evropě. Nejsou to přitom „přeběhlíci“, kteří svoji politickou formaci opouštějí.

V 50 státech USA kromě Nebrasky jsou dvoukomorové parlamenty, což je 99 zákonodárných sborů. Republikáni mají většinu v 69 a demokraté jen ve 30. I to je zřetelná převaha.

Ředitel Občanského institutu Roman Joch v Lidových novinách k tomu napsal, že „George W. Bush zplodil Obamu (kvůli katastrofově v Iráku) a ten zase Trumpa (kvůli slabé zahraniční politice a neúspěšné domácí)“.

Pokud se díváme na celkové zisky a čísla Demokratické strany, tak pro ni konec mise Baracka Obamy skončil katastrofou. Přesto někteří lidé pořád tvrdí, že Obama byl úspěšný. Z tohoto pohledu rozhodně nikoli, naopak patřil k nejhorším americkým prezidentům v posledních 100 letech.