Úředníci v Kyjevě berou Ukrajincům hrdinu Ilju Muromce, píší ruská média. Ve světle tohoto zločinu je jasné, že obranná invaze Rusů na Ukrajinu byla jen počátek. Muromcem to začalo, kde to skončí?

Hrdina Muromec, Rus, působil sice kolem Kyjeva, ale narodil se v Karačarovu u Muromy, tři sta kilometrů od Moskvy. Ukrajinci tvrdí, že se narodil v Muromsku u Černihivu severně od Kyjeva v ukrajinské rodině. Válka je patrně nevyhnutelná.

Může se ale stát, že bude nutné Rusko vrátit i s Krymem do Švédska, kam patří. Když Vikingové pod označením Varjagové založili před tisíci lety Rusko, použili pro zemi výraz Rus, starý finský název Švédska. Podle toho je i Muromec spíš Švéd či Fin než Rus a Ukrajinec. Válka se tak lehce přenese k polárnímu kruhu. Možná až k Islandu, kde se ve starém vikinském hrobě už kdysi našla čapka Muromcova otce, ale zapomnělo se na to.

Ilja Muromec, který jezdil rychlostí větru na kobyle, sám sice neexistoval, ale to ještě není důvod, aby nebyl odněkud a nepatřil někomu jinému než předtím. Neexistuje na světě hrdina, jenž by nebyl někomu ukraden, a není země, která by původně nebyla někoho jiného. Sám praotec Čech byl Ukrajinec, jenž přišel z Ruska a mluvil mongolsky. Jednou si pro něj Rusové přijdou.