Evropské odzbrojování: Mít doma vzduchovku bude znamenat problém. Kdy dojde na praky?

V Evropské unii došlo k celé řadě teroristických útoků spáchaných ilegálně drženými samopaly. Jako rozumnou odpověď, jež něco podobného znemožní, se EU rozhodla přijmout novou směrnici, která by téměř znemožnila legální držení zbraní řádnými občany. Jde o jeden z těch unijních předpisů, jež EU pravděpodobně přivedou ke krachu, jde o regulaci odporující zdravému rozumu.

V aktuální verzi směrnice jsou ale pasáže, které jsou už zcela nezakrytě debilní. Všichni majitelé vzduchovek, znehodnocených zbraní, plynových pistolí a replik starých zbraní (jež se dnes prodávají zcela bez omezení po předložení občanského průkazu dokladujícího plnoletost) budou muset tyto zbraně zaregistrovat na policii.

Směrnice chce prostě vše, co vypadá jako střelná zbraň a je drženo legálně, dostat pod přímou byrokratickou kontrolu. Aniž by kdykoliv takovéto zbraně byly k terorismu využity, aniž by k němu mohly být využity, tak prostě vypadají jako zbraně — a tak je třeba je zatrhnout. S tím, že se do rukou teroristů dostávají ilegálně držené zbraně, neumí EU nic udělat, tak alespoň zbuzeruje ty lidi, kteří vlastní něco, co jako zbraň vypadá. Ony nově regulované „zbraně“ mají nižší či stejnou nebezpečnost jako kuchyňský nůž, šroubovák či kladivo. A regulovat jejich držení je úplně k ničemu.

Od aktuální verze směrnice už je jen kousek k úplným absurditám. Zapřemýšlejte se mnou: U vzduchovek se pohybuje úsťová rychlost střely — jeden z indikátorů účinnosti zbraně — zhruba od 60 asi do 300 m/s. Municí je olověná diabolka o průměru 4,5 milimetru. Vzduchovka dokáže při zásahu do oka to oko vystřelit a při zásahu například krční tepny může i zabít.

Nyní se podívejme na profesionální prak nabízený na českém webu. Jeho střely jsou olověné kuličky o průměru 11,7 milimetru, tedy hmota několika diabolek najednou. Výrobce uvádí: „Střely na účinnou vzdálenost 20–25 m se pohybují rychlostí asi 100–125 m/s.“ A je pravda, že prakem při zásahu do spánku lze těžce zranit a snad i zabít. O vyraženém oku nemluvě, to je samozřejmost. Takže Unie, kde jsi? Zavedeš registraci praků, nebo rovnou preventivně zakážeš prodávat gumy?