Terorismus v Evropě: Poučme se ze zásahu izraelské policie v Jeruzalémě!

Palestinský terorista najel do lidí na zastávce nákladním automobilem a zabil čtyři lidi.

Ze tří teroristických útoků spáchaných najetím autem do davu přinesl nejméně obětí ten, jenž se včera odehrál v Izraeli. Policie zastřelila útočníka v momentě, kdy měl na svém kontě teprve čtyři mrtvé. Naučíme se jednat jako izraelská policie?

V Jeruzalémě najel palestinský terorista do davu na zastávce nákladním automobilem a zabil čtyři lidi. Než mohl ve své vražedné misi pokračovat, policie, která je v Izraeli všudypřítomná a nemá strach použít zbraň, teroristu zastřelila dřív, než mohl pozabíjet více nevinných.

Ano, čtyři mrtví a hafo raněných znamenají tragédii. Ale podívejme se, jak dopadly podobné teroristické útoky v Evropě, kde policisté nemají tak lehkou spoušť jako ti izraelští a kde si většina obyvatel ještě neuvědomila, že žijeme najednou v podobné realitě jako Izraelci. Že ani my nevíme dne či hodiny, kdy nás začne nějaký islamistický magor ke slávě Alláha vraždit.

Čtrnáctého července 2016 v Nice vjel terorista s nákladním autem na promenádu plnou lidí, 86 mrtvých. Teprve pak ho zastavila policie palbou. Devatenáctého prosince 2016 vjel terorista do davu na vánočním trhu v Berlíně. Zabil 12 lidí, útok zastavila automatika kamiónu, která náklaďák po prvních nárazech stopla. Terorista utekl a byl zastřelen několik dní později a v podstatě náhodou, při rutinní policejní kontrole.

Nejprve vzkaz pro sluníčkáře: Policie je tady (a nejen tady, i ve Francii, v Německu či Izraeli) proto, aby chránila pořádek, bezpečnost a životy lidí. Z toho důvodu, protože díky islamistům Evropa už bezpečná není, občas musí policie použít zbraň a nějakého teroristu na místě zastřelit. Větším nebezpečím než teroristé jsou pro takto zasahujícího policistu příliš ochranářské zákony a hysterie sluníčkářů.

Pokud musí policista v Evropě ve službě použít zbraň či, nedej pánbůh, někoho zastřelit, s největší pravděpodobností ho čeká trestní řízení, kde bude muset pracně dokazovat, že střílel v souladu se zákonem. To je výsledek hysterie evropské společnosti, jež pro ochranu menšin kdykoliv ráda zdiskriminuje příslušníka většinové společnosti. Takže — tohoto převládajícího postoje ve společnosti se musíme zbavit.

Celá Evropa musí v zájmu zachování vlastní bezpečnosti a přežití jednat s teroristy tak, jak s nimi jedná izraelská policie. Totiž přes mířidla. Každý, kdo by se chtěl v Evropě dopouštět teroristických útoků, by měl vědět, že jakmile s tím začne, bude okamžitě zastřelen. Jako v Izraeli. Konkrétní srovnání počtu obětí tří podobných útoků ukazuje, že izraelská cesta zacházení s teroristy je jediná účinná a jediná jakžtakž může zajistit bezpečí slušným lidem. K tomu však potřebuje policie široký konsensus všech složek společnosti s jejím násilím. Zmůžeme se na to jako Židé, nebo jsme už příliš zdegenerovaní?