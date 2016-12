Trump: „Dostal jsem od Putina velmi hezký dopis.“ Změní se mizerné americko-ruské vztahy?

Vztahy mezi Ruskem a USA jsou v posledních letech mizerné, zatěžují je především sankce uvalené Západem na největší zemi světa, ale i zásadní rozpory ohledně řešení situace na Ukrajině či v Sýrii. Jenže s příchodem Donalda Trumpa do úřadu se podle všeho rýsuje velká změna. Zdá se, že ruský prezident Vladimir Putin a Trump by si mohli více rozumět. Jak to ovlivní Evropu a Česko?