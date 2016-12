Královna Alžběta jako Mona Lisa, biatlonistka Koukalová jako sluníčko, aneb když máte dost EET a Forejta

Když například promluví Gabriela Koukalová, jedna z nejlepších světových biatlonistek současnosti, zní to tak strašlivě přirozeně, že máte chvilku podezření, zda to Gabča (tak ji nazývají pořád v České televizi) na nás nehraje. Nehraje. To se nedá naučit, to musí mít v sobě. Stejně jako má v sobě zcela nepřirozenou úřednickou mluvu premiér Sobotka.

Koukalová je momentálně velkým českým sluníčkem a lidé ji odpustí, i když se jí něco nepovede. Vidí, že vkládá do své práce nejenom své tělo (což je u sportu normální), ale i celou svoji duši.

Navíc zní velmi rozumně, i když hovoří o věcech s vážným politicko-ekonomickým pozadím. Například její fenomenální francouzský biatlonový kolega, Martin Fourcade, vyzval bafuňáře mezinárodní biatlonové federace k rázné akci, pokud jde o nekonečný a státem podporovaný doping ruských sportovců. Pokud nic v lednu neudělají, navrhuje bojkotovat některé akce v Rusku. Takové sankce na sportovní způsob. Koukalová dodala, že by se k němu připojila. To už je závažné rozhodnutí a česká veřejnost by ji pak měla podpořit.

Krví a negativismem zakalené zpravodajství pak v neděli zcela rozčísla nová fotografie britské královny Alžběty II., na které pózuje se svým synem (nástupcem trůnu) Charlesem.

Princ ležérně stojí, ruka v kapse, dívá se na maminku a usmívá se. Královna, půvabná devadesátiletá paní, se tváří soustředěně, ale je za tím i něco jiného. „Jako jako bychom u královny viděli úsměv Mony Lisy,“ napsala agentura AP. „Jaký vtípek to asi její syn pronesl, že se matce chtělo smát,“ ptala se stanice BBC.

Fotograf Nick Knight o svém snímku, na který mu šlechtický pár dal pouhé tři minuty, řekl, že chtěl vytvořit něco, co vyzařuje „teplo, lidskost, sílu a tradici“.

Právě v tom jsou si devadesátiletá britská panovnice a sedmadvacetiletá česká biatlonistka podobné.

Jo, a tady čtu, že bude kalamita a katastrofa, že nemáte vůbec nikam jet, níčí nás ledovka… Konec snu, jsme zpátky v realitě.