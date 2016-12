Vražda dívky imigrantem: Německo ztratilo pud sebezáchovy

Sama skutková podstata causy je děsivě jednoduchá a otřesně nepřekvapující. V jihoněmeckého Freiburgu devatenáctiletou Marii Ladeburgerovou znásilnil a brutálně zavraždil sedmnáctiletý Afghánec Husajn K., jenž do Německa přišel s loňskou migrační vlnou. Tedy — stalo se přesně to, co všichni věděli, že se bude dít. Že milión uprchlíků, většinou mužů sexuálně deprivovaných a nezvyklých vídat odhalené ženy, nebude zvládat své pudy.

O riziku znásilňování místních žen mluvili všichni — realisté se ho obávali, sluníčkáři je popírali, a když teď skutečně k podobným causám dochází, nikdo moc neví, co s tím. Ona je každá rada těžká — repatriační procesy nezvládáme, imigranty bez nároku na status uprchlíka neumíme účinně vracet, přitom imigrantů přibývá, západní Evropa je ubytovnami plnými nadržených uprchlíků přecpaná, a neumíme integrovat dokonce ani ty, kteří opravdu utekli před vražděním, ne jen před bídou jako většina migrační vlny.

Takže — ač to zní nesmírně cynicky — je skoro s podivem, že dosud takových vražd bylo poměrně málo. Podle České televize vzrostla v Německu kriminalita páchaná cizinci jen třikrát, což mohlo být přece mnohem horší.

V této atmosféře oprávněného strachu ze zločinů, v němž příčetnější obyvatelé Evropy žijí, však v souvislosti s vraždou ve Freiburgu vyplula na povrch záležitost stejně hrozivá jako vražda sama. Totiž totální ztráta elementárních pudů, včetně pudu sebezáchovy a pudu ochrany vlastních mláďat. Rodina zavražděné německé dívky totiž vyzvala veřejnost, aby památku mrtvé uctili charitou pro uprchlíky.

Lidské společenství, které není schopné chránit vlastní mláďata a upřednostňuje před nimi podporu cizích, geneticky odlišných přistěhovalců, je samozřejmě odsouzeno na smrt. Taková ztráta základního pudu sebezáchovy nezůstane evolucí nepotrestána. Péče o vlastní mláďata je známá už dokonce u členovců, kdy samičky raků přenášejí pod chvostem svá vajíčka. A prakticky všichni vyšší obratlovci o mláďata pečují.

To, že o ten pud nyní přichází západoevropská sluníčková veřejnost, znamená jediné: Populace s takto postaveným žebříčkem hodnot — evropští sluníčkáři — prostě vymřou. Vytlačí je jimi samými upřednostnění imigranti. Je to ale v podstatě dobře — protože pokud populace zdegeneruje do té míry, že neumí upřednostnit vlastní potomky, tak nejspíš nemá v ekosystému naší planety svoje místo.