Žádnej Ortel, na Slavících byly druhé Hnidy!

Mnozí vzdělanější čtenáři vědí, že slůvko ortel znamená rozsudek, nemilosrdný soud, verdikt, rozhodnutí. Ti ještě vzdělanější pak vědí, že slovo pochází z latinského, nečeského a nevlasteneckého základu. Slovo souvisí a vzniklo z latinského „ordálie“, boží soudy ve středověku. Proto je naprosto nepřijatelné, aby kapela českých vlastenců vystupovala pod takovým názvem.

Hudebně neznalý čtenář si jistě řekne, že se tak pan Ortel prostě jmenuje, a basta. Ovšem to je zásadní omyl. Pan Ortel si totiž to příjmení zvolil svým vlastním rozhodnutím, narodil se jako Hnídek. A je národní hanbou, že toto až staročeské příjmení nenese s hrdostí. Co to slovo v češtině znamená? „může jít o totéž vyjádření či minimálně velmi úzkou souvislost se slovem hnidka. Hnidka je zdrobnělina ke slovu hnida, které je označením vajíčka vši. Tato příjmení skutečně existují, a to Hnida, Hnidák, Hnídek, Hnidka, Hnidoš - všechna odvozena od hnida - vajíčko vši“. (ptejteseknihovny.cz).

Prostě - původní příjmení pana Ortele, Hnídek, má jasný, vlastenecký, český, národovecký a rasově uvědomělý podtón, zatímco zpěvákem nyní používané příjmení Ortel je zpotvořenina cizáckého původu. Proč ale zpěvák tak zjevně pohrdá staročeštinou a českými jmény? Proč on - který se bojí budování mešit u nás, aby se nenarušily české kulturní tradice - s hrdostí nenese své české příjmení? Stydí se snad za jeho všivý obsah? Probůh, proč? Vždyť v naší zemi to většinu historie opravdu vypadalo jako ve všivárně.

V době bronzové, kdy vznikala Odyssea, jsme v Čechách pěstovali kanibalismus. První Slované sem přišli tři sta let po pádu Římské říše, která používala vodovody, splachovací WC a depilaci, a bydleli v zemljankách. Trvalo více než tisíc let, než se naučili mýt, a splachovací záchody známé už ze starého Říma jsou v Čechách standardem teprve od dvacátého století. Tak proč by se měl český vlastenec stydět za to, že se jmenuje jako vší vajíčko? Stydí se snad za slavnou minulost našeho národa? Je to ostudné, nevlastenecké, a možná až vlastizrádné. Proto Tomáše Ortela vyzývám, aby neprodleně začal vystupovat opět jako Hnídek, a jeho kapelu, aby se neprodleně přejmenovala na Hnidy.