Zrušte armádu, než rozbije i gripeny!

Česká realita plně dosahuje rozměrů seriálu Jistě, pane ministře, a to ve všech oblastech společenského a politického života, ve všech sférách společnosti. Páteční nehoda chlouby naší armády ukazuje, že bychom měli vojákům odebrat zbraně, aby je nezničili, a poslat je domů.

Co se stalo? Něco až trapně banálního. Jely Pandury jely, v mírovém transportu pětice vozidel, a jejich řidiči, jak maj ten obrňák, tak jsou hustý. I minimálně čtyři z nich zapomněli na tu nejzákladnější poučku silničního provozu, která zní „bezpečný rozestup vozidel“. Vojáčci, jak jsou v těch obrňákách hustý, zapomněli, že fyzikální zákony se z nich nepodělají a budou platit i na ně, přestože mají obrňák.

Takže když před jedoucím Pandurem prudce zabrzdila paní v osobáku, měl řidič mnohem delší brzdnou dráhu a napral to do ní. Podle všeho za to nemohl, vybržďovat osobním autem obrněný transportér je fakt kravina. Takže řidič první Panduru je z obliga. Ti za ním ale v úplnosti dokázali, že jde ne o silniční piráty, ale o silniční debily. Nedodržovat v koloně obrněnců bezpečnou vzdálenost od vozidla přede mnou je ještě o pár desítek tun větší hloupost než nedodržovat bezpečnou vzdálenost osobákem v řadě jedoucích osobáků. Jak jsou totiž ty Pandury těžký, tak se fakt blbě zastavujou.

Takže naše armáda dokázala svým vojenským transportem vyřadit z provozu značný podíl našich obrněnců jen díky své tuposti - bez jakéhokoliv zásahu vnějšího nepřítele. Jak by to dopadlo v boji, si ani nechci představovat. Tam by se to, na rozdíl od řetězové nehody obrněnců, bez obětí na životech neobešlo.

Proto navrhuji vzhledem k prokázané totální nekompetentnosti naší armády tento sbor rozpustit, poslat do civilu, a obranu země outsourcovat za peníze, které dnes dáváme na naši neschopnou armádu, v Izraeli. Je to zvláštní, ale izraelské armádě - IDF - se nesrážejí nejen obrněnce při mírovém přesunu, ale dokonce ani letadla v boji.