Americké tanky přijedou v lednu do východní Evropy. Zaplaťbůh!

V lednu, jak oznámil server natoaktual.cz, do Evropy přijede první várka amerických tanků, jež mají vytvořit protiváhu Putinově ruské armádě. Po skoro třiceti letech, kdy jsme se opájeli iluzí konce dějin, konce rozděleného světa a konce válek, je už zase potřeba začít realisticky leštit hlavně tanků. Proto první kompletně vyzbrojená americká obrněná brigáda (Armored Brigade Combat Team) dorazí do Evropy v lednu 2017. Čtyři a půl tisíce vojáků směřuje do Polska, část do nejohroženějšího Pobaltí a další jednotky do Rumunska a Bulharska.

V Pobaltí — nejohroženějším místě Aliance, to jest v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, a také v Polsku mají být od počátku příštího roku rozmístěny čtyři vícenárodní prapory NATO. Každý bude mít až tisíc vojáků, kteří budou na základnách rotovat. Nedávno provedená náročná počítačová simulace obranyschopnosti NATO totiž odhalila, že při současném stavu a počtech našich aliančních vojáků a jejich techniky v Pobaltí by Putinovi trvalo jeho obsazení pouhých šedesát hodin.

Když projížděla Českem na jaře letošního roku americká armádní kolona, byl jsem ji vítat — a pokud budou američtí vojáci z přicházejícího obrněného praporu v lednu projíždět naší republikou, půjdu je vítat znovu. Prozatím, než Evropa dostane rozum, jsme totiž v obraně před Ruskem plně závislí na americké armádě.

Jak dlouho bude ještě trvat, než se naše vláda vzpamatuje a začne dávat na budování české armády alespoň ta dvě procenta hrubého domácího produktu, jak Česká republika slavnostně a zcela závazně přislíbila Severoatlantické alianci? A jak dlouho bude trvat, než se vzpamatují i ostatní evropské země, jež ta dvě procenta nedávají také? Kdy pochopí, že i když to stojí prachy, tak musíme zbrojit pro pouhé přežití? Protože pokud chceme mír, musíme mít tolik zbraní, aby se nám Putin bál vyhlásit válku.