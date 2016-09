Jak dokázal muslimský komisař OSN rozdmýchat další miniválku Západu a islámu

Vysoký komisař OSN pro lidská práva, jordánský princ Zaíd Husajn, který by měl mít v popisu práce především hájení svobody a míru, místo toho před časem ostře zaútočil na některé západní politiky. Pokud prý kritizují islám, chovají se podobně, jako zločinný Islámský stát. Muslimský představitel světové organizace tak paradoxně podpořil válku se Západem.

Husajn 5. září na slavnostní akci Nadace pro mír, spravedlnost a bezpečnost v holandském Haagu několikrát nevybíravě napadl nizozemského poslance Geerta Wilderse. Ten v rámci svého volebního manifestu totiž slíbil, že zakáže ve své zemi mešity a zastaví přistěhovalectví muslimů. Volby se v Nizozemsku uskuteční 15. března příštího roku, Wildersova strana vede ve všech průzkumech a má podporu u více než 30 procent voličů. To pak i muslimskému vysokému komisaři OSN stojí za tvrdý útok. Husajn hovořil v této souvislosti o „populistech, demagozích a politických fantastech“. Jenže holandský politik mu nestačil.

„Co má pan Wilders společného s panem Trumpem, panem Orbánem, panem Zemanem, panem Hoferem, panem Ficem, madam Le Penovou, panem Faragem, to má také společného s Dáiš,“ řekl komisař Zaíd Husajn. Použil u toho slovo „Dáiš“, arabskou zkratku pro nechvalně známý Islámský stát.

„Populisté využívají polopravdy a přílišné zjednodušování, což jsou dva skalpely největších propagandistů,“ dodal také Husajn a v jiných částech projevu apeloval na city, protože prý muslimové v Evropě trpí jako skupina, což se projevuje už od školních dětí či v zaměstnání. Prý je my (Evropané) podezříváme z jakési tajné dohody s teroristy. Toho podle něj využívají západní „populisté“. Má to být pro muslimy nebezpečné. A pozor, adresoval nám i vzkaz – zastavte to!

Jen tak mimochodem – v posledních 15 letech spáchali většinu teroristických útoků v Evropě právě fanatičtí muslimové s odkazem na své náboženství. Takže podezření z jakési „tajné dohody s teroristy“ skutečně není na místě. To není podezření, to je doložitelný fakt.

Případnou obranu Miloše Zemana, který často umně manipuluje se slovy podle svých potřeb a jak se mu zalíbí, nese část české veřejnosti velmi nelibě. Ale proti komisaři Husajnovi je nutné se českého prezidenta zastat, protože všechna dostupná fakta a analýzy svědčí o tom, že upozorňovat na zlo islámského radikalismu, kterému podléhá stále více muslimů, je důležité. Je to v našem národním zájmu i zájmu celé Evropy. Jde o přežití a to nemusíme být ani patetičtí.

Navíc mezi slovy Husajnem jmenovaných politiků a Islámským státem jsou tak obrovské zásadní rozdíly, že vystoupení Vysokého komisaře pro lidská práva se dá považovat za nebetyčnou drzost, která nemá obdoby.

A na takovou se nejlépe odpovídá fakty. Zde jsou.

Islám je zlo, ne že ne

Muslimové se řídí právem šarí’a (prosazují a požadují ho dnes také v Evropě a to nejenom pro sebe, ale pro všechny), které je zcela neslučitelné s jakýmkoli demokratickým režimem západního typu. Šarí’a také porušuje většinu ústavních principů, jak je známe z euroatlantického civilizačního okruhu. Pokud tedy někdo na někoho útočí, tak je to přesně opačně, než princ Husajn tvrdí.

Podle Billy Warnera, uznávaného odborníka na muslimskou civilizaci, který založil a vede mezinárodní Centrum pro studium politického islámu, v náboženském právu šarí’a:

- neexistuje svoboda vyznání

- neexistuje svoboda slova

- neexistuje svoboda myšlení

- neexistuje svoboda uměleckého projevu

- neexistuje rovnost mezi muži a ženami

- nemuslimové nemají stejná práva jako muslimové

Citovali jsme z jeho knihy Právo šarí’a pro nemuslimy. Podobné věci, doufejme, už nikdy nebudou v Evropě možné.

Islámští učenci ale tvrdí, že zatímco západní ústavy vytvořil člověk a proto jsou jen dočasné a navíc hodně omezené, tak šarí’a pochází od jediného, skutečného boha – Alláha. Nelze si ji tedy nijak vykládat, jak se někomu líbí a ani se nemůže měnit. No a muslimští náboženští představitelé opakují, že dokud nebude šarí’a nastolena na celém světě, tak ve svém úsilí nepoleví. Ví to i princ Husajn z OSN?

Proto islám není jen náboženstvím (jako třeba křesťanství), ale současně i politickým, kulturním a civilizačním systémem a určeným právním řádem. Neřídí se jím jenom jednotliví muslimové, ale celé státy. Je to doktrína. Která si našla i své hlavní nepřátele – euroatlantickou civilizaci, Židy, svobodu, či demokracii.

To je i důvod, proč tolik muslimů nenávidí Západ a proč se odmítají přizpůsobit našim zvykům a tradicím. Netýká se to přitom jenom radikálů a extrémistů, ale i obyčejné „mlčící muslimské většiny“. Existují samozřejmě výjimky, ale obecně platí, že i po několika generacích života v západních zemích muslimové málo respektují stávající evropská pravidla a zvyky. Jenže sami požadují, ať my ve všem respektujeme je. Pokud ne, zbloudilí jedinci i celé skupiny sahají po zbraních, používají teror.

Ještě více to platí pro mnoho uprchlíků, kteří přicházejí v poslední době na starý kontinent, protože tito většinou mladší lidé už ve svých domovských státech zažili i daleko radikalizovanější formy islámu šířené masově pomocí televize a internetu.

Je nepochopitelné, že komisař Zaíd Husajn se pak diví, že Wilders, Trump, Zeman, Orbán, Fico, Farage, Hofer a Le Penová proti tomu vystupují a vyzývají k obraně.

Není slovo jako slovo

Přirovnání slovníku některých západních politiků k metodám Islámského státu je o to nestoudnější, že se skutečně jedná o myšlenkovou vzdálenost několika galaxií.

Zločinci z Islámského státu vyzývají k válce, vraždí lidi, znásilňují zajatce, loupí a vše obalují do slov o velkosti a ušlechtilosti islámu.

Na rozdíl od nich politici na Západě při své kritice islámu, masové muslimské migrace či radikalizace statisíců lidí v evropských mešitách, hovoří o opatřeních v rámci stávajícího práva a ústavy. Pokud chtějí něco změnit, musí přes volby požádat o souhlas voliče a pak vše prosadit v parlamentu. Nevyzývají k válce jako Islámský stát, naopak se snaží už dávno zahájenému střetu civilizací a válce, kterou vyhlásili radikální muslimové, bránit. Pokud to jordánský princ Zaíd Husajn nevidí, měl by ze své funkce odstoupit. Nezastupuje totiž jenom muslimy, ale všechny. Navíc je placen z peněz členských zemí OSN. Není tajemstvím, že světová organizace funguje především díky financím z USA, Evropy a Japonska.

Problém ve vlastním hnízdě

Pan Husajn je členem jordánské královské dynastie, která se na rozdíl od západních politiků, které on tak vehementně a falešně kritizuje, nedostala k moci pomocí přirozeného demokratického procesu. Dosáhla toho se zbraní v ruce. O svobodě a demokracii si totiž může naprostá většina muslimských států pořád jenom nechat zdát.

Zaíd Husajn je šéfem Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva od 1. září 2014. Ten sídlí ve švýcarské Ženevě a má kolem 1000 (ano vidíte a čtete to správně - slovem tisíc) zaměstnanců. Roční rozpočet je kolem 180 milionů dolarů.

Zatímco komisař Husajn napadá politiky v Evropě a v USA, tak v lůnu jeho organizace vznikají mimořádně kritické zprávy a prohlášení směrem k Izraeli. Na přání muslimských států se často hovoří o „genocidě“ páchané na Palestincích.

Když jsou v těchto orgánech OSN projednávány rezoluce, které se týkají například práv sexuální menšin, tak islámské země je vždy bojkotují, blokují a odmítají. Proč Husajn kvůli tomu nenapadá krále Saúdské Arábie či premiéra Malajsie?

Snad proto, že jeho „bratři a sestry“ trpí tak strašně jen v Evropě a Americe? Nebo naopak proto, že tady si každý může dělat, co chce a rozhodovat se svobodně? A rozhodovat se v islámu svobodě v podstatě není možné, všechno je totiž v rukou Boha.

Žádný návod, co by pomohlo islámské radikály zastavit, ale Zeíd Ra´ad Zeíd al-Husajn nedává. Nic konkrétně k tomu, co má zneklidněný svět se stamiliony fanatických muslimů dělat, nenavrhuje. Jen vyplodil větu, že Miloš Zeman postupuje podobně jako Islámský stát.