První českou sjezdovkou byl pražský Václavák. Před 130 lety zde Josef Rössler-Ořovský poprvé vyzkoušel lyže

V těchto dnech řada míst České republiky čelí takřka sněhové kalamitě a naopak tisíce lidí vyrážejí na svahy do tuzemských i zahraničních horských středisek. Pár sněhových vloček spadlo i v Praze, ale většinou utvoří jen nepatrný poprašek. Přitom to byla právě Praha, která stála u pomyslné kolébky lyžování v českých zemích a na jejím území byly poprvé v českých zemích vyzkoušeny lyže. Stalo se tak před 130 lety, v noci z 5. na 6. ledna 1887 a oním prvním „lyžníkem“ nebyl nikdo jiný, než nadšený průkopník sportu Josef Rössler-Ořovský.

Rössler-Ořovský již v roce 1881 zakládá se svými přáteli „Bruslařský klub“. Paradoxní je, že Rösslerovi je v tu dobu pouze 12 let a v celém c. a k. mocnářství platí pro sport mládeže takřka plošný zákaz. Aby poněkud zmátl císařskou policii, sahá Rössler po pseudonymu Ořovský. Své původní jméno si tak jen trošku počeštil, německé „Ross“ je totiž česky „oř“. Úskok mu ale prochází.

Bruslařský klub pokračuje ve své činnosti, přibývají mu členové a sport jen vzkvétá. Dne 13. března 1887 tento spolek uspořádal dokonce vůbec první atletické závody na území českých zemí.

Během téhož roku 1987 Rössler-Ořovský píše do Norska se žádostí o ceník bruslí. Název „Bruslařský klub Praha“ chápou Norové jako „Bruslar ski klub“ a ke katalogu bruslí přikládají také nabídku lyží. Josef i jeho bratr Karel jsou jako u vytržení a objednávají hned dva páry. Když zásilka dorazí do Čech, celníci koukají na nový vynález vyjeveně a pomalu ani nevědí jak jej evidovat a co se s ním dá dělat.

To však bratři Rösslerové teoreticky tuší a proto jen co se zásilku prozkoumají, rozhodnou se jí vyzkoušet v praxi. Zimy v tu dobu bývají tuhé a bohaté na sníh často i v Praze, tak stačilo nalézt jen vhodné místo. Tím se nakonec ukázalo 750 metrů dlouhé Václavské náměstí, které od sochy svatého Václava k Můstku nabízí mírný byť souvislý svah. O záměru obou bratrů se brzy rozkřiklo po celé Praze a prvnímu lyžařskému počinu bylo přítomno velké divácké osazenstvo, mezi kterým podle dobových pramenů nechyběl ani pražský starosta Ferdinand Vališ.

Josef Rössler-Ořovský proto záhy zakládá ski klub a o tři roky později se seznamuje s hrabětem Harrachem, jenž pro severský vynález rovněž zahoří. Nechá jej v Krkonoších vyrábět ve velkém, nejprve pro své lesníky a později i první lyžařské nadšence. Dnešní lyže, dříve zvané ski nebo „čerchmanská prkénka“ tak dobyly další krajinu a od té doby se z lyžování stalo oblíbené sportovní vyžití, kterému se každoročně věnují miliony Čechů.

Josef Rössler-Ořovský se narodil 29. června 1869 v Praze. Byl všestranný sportovec a dodnes patří k největším postavám českého sportu. Vedle již zmíněného lyžování a bruslení se věnoval například také veslařství, hokeji, tenisu, atletice (lehké i těžké), fotbalu a jachtingu. Stál u založení mnoha sportovních klubů a svazů. V roce 1896 řídil první fotbalové derby Spart-Slavia, ke kterému též přeložil pravidla. Na sportovním poli byl i výborný diplomat a díky jeho úsilí se čeští sportovci mohli účastnit olympiády v roce 1912 ve Stockholmu jako samostatná země. Zemřel 17. ledna 1933 v Praze.