Vedení České pošty se nedohodlo s odbory. Hrozí protesty. Poznáme to?

Pojďme si ujasnit hned na začátku, že na České poště určitě nepracují jen paní s divnou trvalou na hlavě, odrostlými umělými nehty, kterými nemilosrdně mlátí do klávesnice číslo vašeho balíčku, aby vám řekly, že balík není, nevědí, kdy bude, nevědí kde je, je jim jedno, že už tady měl být, a je váš problém, že jste běželi dřív z práce, protože vám přišla SMS, že balík už na poště mají…

Jistě tam pracují i milí a hodní lidé, kteří na vás nevyštěknou ihned poté, co si od nich koupíte tři obálky velikosti A4 a šest známek, jestli už máte životní pojištění. Než stihnete zapřemýšlet nad tím, zda jste si koupili opravdu tak nebezpečnou kombinaci obálek a známek, která by vás mohla stát i život, a v rozpacích valíte oči, už vám přistane nabídka losu, na který můžete vyhrát bambilión. Sice se to ještě nikdy nikomu žijícímu nestalo, ale proč to nezkusit, můžete být první. Nebo taky ne.

V rámci hesla Dnes podáte, zítra hledáme opouštíme poštu často frustrováni. Naštěstí však Česká pošta vymyslela skvělou věc. Doručí vám balíčky domů. Je to hodně podobné hře, kterou dříve hrávaly malé děti. Zazvonily na zvonky a utekly, pamatujete?

Pokud se vedení České pošty nedohodlo s menšinovými odbory a hrozí protesty, které by mohly vést k omezení některých služeb ještě v předvánočním čase, kdy si můžeme z pošty dělat legraci, jakou chceme, ale nutně ji potřebujeme, přimlouvala bych se za omezení služeb, jako je stavební spoření, doplňkové penzijní připojištění, zdravotní pojištění cizinců, vyplňování formulářů pro zaslání cenové nabídky od Pražské plynárenské apod.

Jistě tam totiž pracují i milí lidé, kteří chápou, že vyjednávání o platech před Vánoci, tedy v nejdůležitějším čase pro tento státní podnik, je tak trochu vydírání a také že nám, obyčejným lidem, jde především o doručení dárků pro blízké. Protesty se přece mohou konat i v lednu.