Zapomenuté snímky Angeliny Jolie z doby, kdy se rozhodovala mezi dráhou herečky a modelky

Angelina Jolie Pitt, narozená jako Angelina Jolie Voight, žena, kterou netřeba příliš představovat. Rodačka z Los Angeles vyrůstající ve známé americké umělecké rodině, kdy oba její rodiče byli herci, získala svoji první malou roli již v sedmi letech. Bylo to ve filmu Lookin' to Get Out (1982), kde hrál také její otec Jon Voight, který byl zároveň spoluautorem scénáře. Od té doby její hvězda již jen stoupala strmě vzhůru a dnes ji zná celý svět.