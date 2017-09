Nejnovější trend v cestování: Japonci začali sdílet jízdu vlakem s koťaty

Jednu z podobných jízd zažil i Američan Bill Adler, který o pro Evropany neobvyklém zážitku promluvil v rozhovoru pro atlasobscura.com. „V japonštině je velmi populární slovo kawaii, což v překladu znamená roztomilý. A to slovo se pro tuhle cestu vlakem hodí více než pro cokoliv jiného, co jsem kdy zažil. Bylo to tak roztomilé. Divočina!“ rozplýval se Adler.

Společnost Yoro Railway Co Ltd. provozující daný vlak doufá, že se jí pomocí speciálních spojů podaří rozproudit turistický ruch v Ōgaki, odkud vlak vyjíždí, a také v cílové stanici Ikeno. Vyhlídková trasa ale v tomto případě neměla valné výsledky. Většina lidí se dle Adlera totiž ani nepodívala z okna. Stejně jako nevyužila možnost občerstvení zdarma a zdravotní pauzy v polovině cesty.

„Myslím, že ty kočky ani nevěděly, že jsou ve vlaku. A abych byl upřímný, tak to nevnímali ani pasažéři,“ přiznal Adler. Dvou a půl hodinová cesta tak prý utekla jako voda.

Dočkáme se podobných spojů i u nás?