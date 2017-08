Umělecké fotografie zachycující vyvrcholení k mezinárodnímu dni ženského orgasmu

Osmý srpen je ve světě známý jako svátek, který do našeho kalendáře ještě oficiálně nedorazil. Den ženského orgasmu. V průzkumech dlouhodbě vychází, že více než 60 % žen předstírá orgasmus pravidelně a zbylých 40 % s tím má prý minimálně zkušenost. Zpravidla chtějí ženy potěšit muže. A tak nám dnešní svátek připomíná, že Svátek připomíná, že ženy mají naprosto stejný nárok na dosáhnutí svého uspokojení jako muži a neměly by se bát to projevit.