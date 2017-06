Běžný život v Severní Koreji? Podívejte se na 50 vzácných fotografií | Reflex.cz

Totalitní režim Kim Čong-una se snaží obyvatele Severní Koreji naprosto odříznout od vnějšího světa. A to se mu do jisté míry daří. O realitě života běžných občanů Kimovy země máme skutečně jen velmi málo informací. Prostřednictvím turistů, které diktátor do země pouští kvůli penězům a propagandě, se ale na veřejnost přece jen nějaké zprávy dostávají. A to například v podobě snímků, které naleznete v následující galerii.