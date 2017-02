Nejmladší matka na světě: Pohnutý životní příběh dívky, která porodila v 5 letech

Když pětiletou Linu Medinu přivedli rodiče poprvé do nemocnice, lékaři se domnívali, že za její neobvykle veliké břicho může obrovský nádor. K jejich překvapení ale testy ukázaly, že je holčička z peruánské vesničky Ticrapo v sedmém měsíci těhotenství. Doktor Gerardo Lozada, který tomu pravděpodobně nemohl uvěřit, odvezl dívku za specialisty až do hlavního města Peru. Jenomže i v Limě zjistili to samé. Dívka byla navzdory všem předpokladům těhotná.