Nejkrásnější knihovny světa: V dublinské Trinity College najdete přes 200 tisíc knih

Většinu lidí pravděpodobně nenapadne navštívit během dovolené zrovna knihovnu. Jenže v případě výletu do irského Dublinu by to byla určitě škoda. Majestátní Long Room v knihovně Trinity College totiž dokáže udělat dojem i na jedince, kterým knihy absolutně nic neříkají. 65 metrů dlouhá místnost byla postavena na začátku 18. století a díky tomu, že od roku 1801 dostává minimálně jednu kopii každé knihy vytištěné ve Velké Británii, je dnes domovem více než 200 tisícům knih. Součástí zdejší sbírky je pak i řada vzácných svazků, jejíž cena je prakticky nevyčíslitelná. Nejznámější z nich je patrně Kniha z Kellsu, kterou napsali mniši před více než 1200 lety. Až budete tedy příště v Dublinu, zkuste místo barů navštívit místní univerzitu. Určitě nebudete litovat.