Švédská farma pěstující řasy plánuje zvrátit vymírání ryb v oceánech

Řasy jsou experty dlouhodobě označovány za jednu z potravin budoucnosti. Jejich vysokého obsahu kvalitních živin využívá i Fredrika Gullfoot a na jihu Švédska je pěstuje ve spletitém systému skleněných trubek, který dohromady měří takřka 65 kilometrů. Přesto se zde neděje nic složitého. Dochází ke klasické fotosyntéze za pomoci oxidu uhličitého a vody. Výsledkem je kyslík, využitelná energie a samozřejmě také jídlo.

„Náš oxid uhličitý vlastně pochází z lihovaru Absolut Vodky, takže někdy tvrdíme, že pěstujeme ty nejšťastnější řasy na světě,“ uvedla se smíchem pro Mashable Fredrika GullFoot.

Její farma zdánlivě splňuje veškeré moderní předpoklady pro to, aby se stala celosvětově úspěšnou. Využívá nejnovějších poznatků vědy, stále zdokonaluje současnou techniku a ukazuje možný směr pro udržitelný rozvoj lidstva. Fredrika Gullfoot ovšem věří, že lidé si její výrobky oblíbí kvůli něčemu jinému.

„Doufám, že se mi podaří v lidech vzbudit emoce. Na světě je tolik věcí, které potřebují zlepšit, a musíme se do toho pustit co nejdříve. Změna přichází skrze vnitřní přesvědčení, nikoliv skrze to, že vám někdo bude říkat, co máte dělat. Chci, aby se lidé do řas zamilovali tak, jako se to kdysi stalo mně. Pak to půjde snadno,“ uvedla pro wired.co.uk Fredrika.

Zdá se, že se jí to opravdu daří. Produkty společnosti Simris rychle nabírají na popularitě, a to nejen ve Švédsku. Na to, jak unikátní farma vlastně vypadá, se můžete podívat v naší galerii.