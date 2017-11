Trumpův bývalý volební manažer Manafort byl obviněn z konspirace proti USA

Někdejší manažer volební kampaně Donalda Trumpa Paul Manafort se dnes vydal do rukou Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Případ souvisí s vyšetřováním úlohy Ruska během loňských prezidentských voleb v USA. FBI se vydal také Manafortův bývalý obchodní společník Rick Gates, informovala americká média. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který kauzu objasňuje, následně oznámil, že velká porota dvojici obvinila mimo jiné z konspirace proti Spojeným státům a z daňových deliktů. Trump v minulosti opakovaně jakoukoli spolupráci s Moskvou během volební kampaně odmítl.

Obvinění vůči Manafortovi například zmiňuje, že si Manafort spolu se svým společníkem Gatesem přišli přes své služby pro ukrajinské činitele na desítky milionů dolarů a že peníze od roku 2006 až nejméně do loňského roku prali přes řadu amerických i zahraničních společností. Manafort, který je obviněn i z toho, že se v USA nezaregistroval, když poskytoval lobbovací služby zahraničním činitelům, využíval svůj majetek k okázalému způsobu života, daně z příjmů ale neplatil, uvádí prohlášení.

Televize CNN už v sobotu informovala, že tým amerických vyšetřovatelů pod vedením Roberta Muellera dospěl k vypracování prvních obvinění. Zpravodajská stanice k tomu uvedla, že není známo, koho se obvinění týkají a co přesně obsahují.

Manafort s Gatesem by podle agentury AP ještě dnes měli předstoupit před soud, kde bude obvinění formálně vzneseno.

Gatesovo jméno je podle deníku The New York Times provázáno s Manafortovou firmou založenou na Kypru, přes kterou Manafort přijímal platby od obchodníků a politiků z východní Evropy. O Manaforta se totiž úřady zajímají kvůli možnému porušení daňových zákonů, praní špinavých peněz a také kvůli tomu, zda americké úřady v souladu se zákony informoval o svých poradenských a lobbovacích službách, které poskytoval zahraničním představitelům. List The Wall Street Journal napsal, že obvinění proti Manafortovi se bude týkat mimo jiné daňových podvodů.

Manafort podle dřívějších zjištění médií zřejmě už v roce 2005 vypracoval tajnou strategii, která měla ve prospěch ruského prezidenta Vladimira Putina ovlivnit politiku, obchody a zpravodajství v USA, Evropě a v bývalých sovětských republikách. Z objevených dokumentů vyplývá, že Manafort pracoval pro ruského miliardáře Olega Děripasku.

Trumpovu kampaň Manafort opustil loni v srpnu kvůli zprávám médií, že od proruské strany někdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče utajeně přijal několik milionů dolarů. Ještě během svého působení ve volební kampani se Manafort spolu s Trumpovým synem Donaldem mladším a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem sešel s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou, od které čekali kompromitující informace o demokratické kandidátce Hillary Clintonové.

Vliv Ruska na americké prezidentské volby vedle zvláštního vyšetřovatele Muellera objasňují ještě čtyři výbory Kongresu USA.