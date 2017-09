Otto Warmbier mučen nebyl, tvrdí koroner, který zkoumal tělo studenta, jenž zemřel po návratu z Koreje. Rodiče trvají na opaku

„Stále nevíme, jak přesně se do toho stavu dostal,“ uvedl na tiskové konferenci lékař Lakshmi Sammarco. Uvedl také, že není vůbec jasné, zda je pravdivé tvrzení Severokorejců ohledně údajného botulismu, kterým Severní Korea vysvětlila mladíkův špatný zdravotní stav. Lékař ale také uvedl, že neobjevili žádné indikace, které by je vedly k závěru, že by Ottu Warmbiera někdo mučil. Nepotvrdil ani informace, které rodiče Otty řekli v rozhovoru minulý týden: s chrupem dle doktora nikdo nemanipuloval, otevřená zranění, jak tvrdili rodiče, prý také neměl. Lékař také uvedl, že rodiče mladíka odmítli pitvu jeho těla.

Cindy a Fred Warmbierovi, kteří žijí ve státě Ohio, městě Cincinnati, uvedli, že jejich syn vydával nelidské zvuky, které slyšeli z letadla ještě v době, kdy běžely motory. Uvedli ale také, že jsou rádi, že s ním alespoň mohli být do poslední chvíle. Přestože oba doufali, že mu Američané dokážou pomoci, Otto zemřel na následky rozsáhlého poškození mozku. Oba rodiče jsou přesvědčení, že Severokorejci Warmbierovi ublížili záměrně. Fred Warmbier uvedl, že jeho syn, kterého viděl po návratu ze Severní Koreje ležet na lehátku v letadle, „vydával nelidské zvuky a slepě hleděl do prázdna“. Rodiče uvedli, že jejich syn byl po převozu slepý a hluchý. Otec navíc dodal, že bylo zjevné, „že mu někdo musel udělat něco s dolní čelistí. Vypadalo to, jako by mu ji někdo kleštěmi odstranil,“ uvedl dále Fred v rozhovoru pro Fox News. Právě to ale lékař ve svém prohlášení popřel.

Dvaadvacetiletý student Otto Warmbier z amerického Cincinnati, který byl 17 měsíců držen severokorejskými úřady, zemřel 19. června po převozu do USA. Severokorejský režim jej vinil z toho, že v jednom z tamních hotelů strhl politický plakát. Severokorejci jej odsoudili k 15 letům nucených prací, ovšem nakonec jej propustili. Do USA se však dostal již s těžce poškozeným mozkem a nebylo možné mu pomoci.