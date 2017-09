Obří Berlusconiho rezidence na Sardinii, kde byl vyfocený i nahý expremiér Topolánek, se ještě rozšířila

Několikrát se v posledních letech spekulovalo, že Berlusconi rezidenci prodá, jenže teď zde místní úřady povolily další stavební úpravy a kromě jiného do komplexu, který má kolem 120 hektarů přibudou dva luxusní domy. Jak uvedly italské noviny La Repubblica, nové nemovitosti stály 6 milionů euro.

Na pozemku se kromě jiného nachází několik vil, velký amfiteátr, turecké lázně, podzemní diskotéka, sauny, sedm bazénů, botanická zahrada i umělá sopka.

Především v Itálii a v Česku vypukl v květnu 2009 skandál, protože ve španělských nejvlivnějších novinách El País vyšlo 5 fotografií, na kterých byl tehdejší premiér Mirek Topolánek a dvě poloobnažené ženy právě ve Villa Certosa. Topolánek, který byl na fotkách nahý, nejdříve popíral, že by to byl on, pak to ale přiznal. Na dovolené zde byl v roce 2008.

Autorem fotografií byl Antonello Zappadu, který na Sardinii dlouho mapoval soukromý život Silvia Berlusconiho, který si do rezidence vodil také mladé milenky. To mimo jiné vedlo k rozvodu italského politika i k otevření některých kauz proti němu.

Známý italský režisér Paolo Sorrentino právě natáčí životopisný film o Berlusconim a proslýchá se, že expremiér ho pustí i do svých soukromých domů. Hovoří se také o Ville Certosa na Sardinii, která ovlivnila před lety podivným způsobem i českou politiku.