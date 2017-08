Americký ostrov Guam paradoxně těží z výhrůžek Severní Koreje. Chce přilákat více turistů

„Okolnosti jsou sice nešťastné, ale to je dobrá příležitost, abychom světu ukázali něco víc o naší kultuře, o tom, kdo a co jsme. Jsme především bezpečná rodinná destinace a ujišťujeme všechny návštěvníky, že jsme velmi dobré místo k návštěvě,“ řekl agentuře AFP Josh Tyquiengco z turistické organizace Guam Visitor's Bureau.

A tak zatímco severokorejská propaganda šířila na začátku srpna pomatená tvrzení, že „pečlivě zvažuje“ útok na Guam a americký prezident Donald Trump odpověděl, že pak KLDR narazí na „ohnivou zlobu, jakou svět neviděl“, na samotném ostrově žádné znepokojení nenastalo. Situace je totiž naprosto jiná, než to někdy vypadá z některých médií a sociálních sítí.

Na Guamu je námořní i letecká základna amerických ozbrojených sil, kde působí 6000 vojáků a od roku 2013 zde byl instalován protiraketový systém Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Ten dokáže sestřelovat balistické rakety krátkého a středního doletu (o ty v případě severokorejských výhrůžek jde). Podle odborníků by trvalo zhruba 18 minut, než by se severokorejská raketa dostala nad Guam, jenže systém THAAD, který by byl upozorněn radarem na možné nebezpečí, by ji podle vojáků sestřelil už v polovině letu.

Guvernér Guamu Eddie Calvo proto několikrát prohlásil, že severokorejská tvrzení nejsou žádnou hrozbou a že lidé by si raději měli vyrazit na pláž, než myslet na něco podobného. Navíc na celém ostrově je podle mluvčí místních bezpečnostních složek Jenny Gaminde zavedený All-Hazards Alert Warning Systém, který sirénami obyvatele upozorní na případný útok a ti pak podle místních médií dostanou ihned pokyny, co dělat.

Jak místní obyvatele, tak turisté se proto na Guam nebojí jezdit a ostrov chce naopak využít situace, aby přilákal ještě více lidí. „Pláže mají pořád křišťálově čistou vodu, všechno funguje, přírodní stezky jsou plné turistů,“ napsaly ke korejským výhrůžkám místní noviny Guam Daily Post.

A skutečně, přestože svět byl doslova zavalen silnými slovy o útoku na Guam, nikdo zájezdy na ostrov nezrušil. Kromě Američanů přijíždějí většinou Jihokorejci, Tchajwanci, Japonci a Číňané. Lákají je dobré služby, výborné jídlo a příjemné teplé počasí. Minulý rok dorazilo na Guam více než 1,5 milionu turistů.

Teď by místní hoteliéři, restaurace i představitelé tohoto amerického území chtěli přilákat ještě více návštěvníků. Paradoxně jim k tomu posloužila velká pozornost, kterou vyvolalo válečné prohlášení Severní Koreje.