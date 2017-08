Manžel dánské královny šokoval celou zemi: Nechce být pohřbený vedle své ženy, je frustrovaný

Princ Henrik (83), manžel dánské královny Markéty II., odmítá být po své smrti pohřbený vedle své ženy. Oznámil to ve čtvrtek královský palác a zaskočil tím celou zemi. Byly by tak porušeny staleté tradice dánského královského dvora. Henrik je frustrovaný tím, že byl „odstrčen“ do podpůrné role pro královnu a prý když to tak bylo za života, má to tak zůstat i po smrti. Jak připomínají historici, musel ale vědět hned, jak to bude, když si budoucí panovnici v roce 1967 bral.