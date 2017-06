Chlape, neroztahuj se! Zabíráš místo! Boj proti mužskému roztahování se v MHD | Reflex.cz

Madridský dopravní podnik v kampani vysvětluje, co anglický pojem manspreading znamená, a prostřednictvím symbolu anonymního rudého panáčka zasahujícího svým posedem do prostoru dalšího sezení demonstruje, jak může být pro okolí často nevědomé chování nepříjemné. Na iniciativě se podílí oddělení pro rovnost madridského magistrátu a nezisková společnost Microrrelatos Fiministas, která stojí za internetovou peticí za instalování symbolů.

Petice získala bezmála dvanáct tisíc podpisů a snažila se upozornit na nepříjemnost, která ovlivňuje pohodlí žen v dopravě po celém světě. Podle zástupců organizace se společnost shodne na tom, že přednost k sezení mají těhotné ženy, děti, staří lidé a postižení, fakt, že je manspreadingem každodenně omezováno něžné pohlaví jako celek, je ale ignorován.

Snahu požádat muže o více ohledu projevily podobnými kampaněmi v minulosti již New York se svým sloganem „Chlape, přestaň se roztahovat. Zabíráš místo.“ nebo Seattle, který se pro některé muže citlivé téma pokusil odlehčit ilustrací rozvalující se sebestředné fialové chobotnice. Tokio v roce 2012 představilo symboly, kde rozvaleného muže prosí o místo medvídek. Kanadský Vancouver v roce 2011 použil vtipnou ilustraci rozvaleného ještěra.

Vychovat občany k ohledu vůči spolucestujícím se však některá města snaží již desítky let. Dokazuje to newyorská vzdělávací kampaň z roku 1953 krtizující všechny neřesti, kterých se lidi v prostředcích hromadné dopravy dopouštějí. A co vadí v metru nejvíce vám? Byli byste k mužům a jejich manspreadingu ohleduplní, nebo byste symboly žádající o respektování osobního prostoru uvítali?